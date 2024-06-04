Это народное средство поможет эффективно избавиться от мух в доме

Когда наступает тепло, становится актуальной проблема защиты от назойливых мух. Вместо того чтобы сразу покупать дорогие спреи, можно легко приготовить эффективные средства от насекомых самостоятельно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт House digest.
Разместите немного лавровых листьев в стратегических местах на кухне и дома, чтобы отпугнуть мух и помешать им возвращаться. Лавровый лист имеет горький запах, который многие насекомые и вредители, в том числе обычные мухи, просто не переносят.
Лавровый лист содержит химическое соединение, которое называется эвгенол, которое придает ему сильный аромат и характерный вкус. Насекомые воспринимают этот запах своими рецепторами и убегают от него. Считается, что запах лавровых листьев не только отпугивает мух, но и муравьев, тараканов и моль.
Просто возьмите несколько лавровых листьев и положите их туда, где вы уже заметили мух, или где угодно, где вы хотите, чтобы они держались как можно дальше. Вы можете использовать как свежий, так и сушеный лавровый лист.
Прекрасной идеей будет размещать лавровые листья рядом с едой, чтобы замаскировать запах того, что может заинтересовать мух.
Нужно быть осторожными с лавровым листом, ведь при проглатывании лавровый лист токсичен для собак и кошек, поэтому убедитесь, что они не могут их съесть. Целые сушеные лавровые листья также могут вызвать удушье, поэтому держите их подальше от детей.
Мухам и комарам не нравятся запахи эфирных масел гвоздики и лаванды. Чтобы создать средство защиты от насекомых, достаточно добавить небольшое количество одного из этих масел на гигиеническую прокладку. Затем просто прикрепите прокладку над кроватью или диваном, чтобы насекомые не приближались к вам.
Кроме того, эти масла обладают успокаивающим эффектом и помогают заснуть быстрее.
Чтобы избежать укусов насекомых во время прогулок или пребывания на даче, можно использовать крем с маслом лаванды или гвоздики. Для приготовления такого крема следует смешать столовую ложку увлажняющего крема с чайной ложкой эфирного масла.
Для детской кожи можно создать аналогичное средство, добавив немного ванилина в детский увлажняющий крем.
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