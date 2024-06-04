RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это народное средство поможет эффективно избавиться от мух в доме

Как избавиться от мух с помощью лаврового листа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда наступает тепло, становится актуальной проблема защиты от назойливых мух. Вместо того чтобы сразу покупать дорогие спреи, можно легко приготовить эффективные средства от насекомых самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт House digest.

Как лавровый лист поможет защититься от мух.

Разместите немного лавровых листьев в стратегических местах на кухне и дома, чтобы отпугнуть мух и помешать им возвращаться. Лавровый лист имеет горький запах, который многие насекомые и вредители, в том числе обычные мухи, просто не переносят.

Лавровый лист содержит химическое соединение, которое называется эвгенол, которое придает ему сильный аромат и характерный вкус. Насекомые воспринимают этот запах своими рецепторами и убегают от него. Считается, что запах лавровых листьев не только отпугивает мух, но и муравьев, тараканов и моль.

Просто возьмите несколько лавровых листьев и положите их туда, где вы уже заметили мух, или где угодно, где вы хотите, чтобы они держались как можно дальше. Вы можете использовать как свежий, так и сушеный лавровый лист.

Прекрасной идеей будет размещать лавровые листья рядом с едой, чтобы замаскировать запах того, что может заинтересовать мух.

Нужно быть осторожными с лавровым листом, ведь при проглатывании лавровый лист токсичен для собак и кошек, поэтому убедитесь, что они не могут их съесть. Целые сушеные лавровые листья также могут вызвать удушье, поэтому держите их подальше от детей.

Эфирные масла

Мухам и комарам не нравятся запахи эфирных масел гвоздики и лаванды. Чтобы создать средство защиты от насекомых, достаточно добавить небольшое количество одного из этих масел на гигиеническую прокладку. Затем просто прикрепите прокладку над кроватью или диваном, чтобы насекомые не приближались к вам.

Кроме того, эти масла обладают успокаивающим эффектом и помогают заснуть быстрее.

Чтобы избежать укусов насекомых во время прогулок или пребывания на даче, можно использовать крем с маслом лаванды или гвоздики. Для приготовления такого крема следует смешать столовую ложку увлажняющего крема с чайной ложкой эфирного масла.

Для детской кожи можно создать аналогичное средство, добавив немного ванилина в детский увлажняющий крем.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
НасекомыеМухи