Этот напиток с куркумой уменьшает воспаление в организме: пейте его каждый день!

Противовоспалительный напиток с куркумой стал популярным благодаря своим уникальным свойствам. Этот золотистый напиток, который называют "золотое молоко", обещает не только укрепить иммунитет, но и стать вкусным дополнением к ежедневному рациону.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, чем полезна куркума для здоровья.
Ингредиенты:
Налейте молоко в небольшую кастрюлю. Добавьте куркуму, корицу, черный перец, имбирь и масло.
Нагревай на среднем огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Снимите с огня, когда напиток хорошо прогреется (через 5 минут).
Добавь мед или сироп после остывания до комфортной температуры (чтобы сохранить полезные свойства меда). Процедить через ситечко (по желанию), перелить в чашку и наслаждайтесь.
Пить такой напиток стоит 1 раз в день, желательно перед сном, для лучшего эффекта и расслабления организма.
Совсем недавно куркума стала популярной пищевой добавкой, которую рекламируют как полезную для лечения различных заболеваний, включая артрит, расстройства пищеварения, депрессию и аллергии.
Другим вариантом являются добавки с куркумой. Хотя куркума обычно содержит от 2% до 9% куркумина, тогда как добавки могут иметь и до 95%.
Куркумин уменьшает воспаление в организме, что помогает при артрите, болезнях сердца и других хронических заболеваниях. Также она нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение клеток и снижая риск развития некоторых видов рака.
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При написании материала использовались следующие источники: Minimalist baker и Health harvard.