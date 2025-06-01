RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Этот напиток с куркумой уменьшает воспаление в организме: пейте его каждый день!

Назван напиток из куркумы, который уменьшает воспаление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Противовоспалительный напиток с куркумой стал популярным благодаря своим уникальным свойствам. Этот золотистый напиток, который называют "золотое молоко", обещает не только укрепить иммунитет, но и стать вкусным дополнением к ежедневному рациону.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, чем полезна куркума для здоровья.

Рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока (коровье, миндальное, кокосовое или другое растительное)
  • 1 ч. ложка молотой куркумы
  • 1/4 ч. ложки молотой корицы
  • щепотка молотого черного перца (улучшает усвоение куркумы)
  • 1/2 ч. ложки меда или кленового сиропа (по желанию)
  • 1 ч. ложка кокосового или сливочного масла (улучшает биодоступность куркумина)
  • щепотка имбиря (сухого или тертого свежего) - по желанию

Способ приготовления

Налейте молоко в небольшую кастрюлю. Добавьте куркуму, корицу, черный перец, имбирь и масло.

Нагревай на среднем огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Снимите с огня, когда напиток хорошо прогреется (через 5 минут).

Добавь мед или сироп после остывания до комфортной температуры (чтобы сохранить полезные свойства меда). Процедить через ситечко (по желанию), перелить в чашку и наслаждайтесь.

Пить такой напиток стоит 1 раз в день, желательно перед сном, для лучшего эффекта и расслабления организма.

Чем полезна куркума

Совсем недавно куркума стала популярной пищевой добавкой, которую рекламируют как полезную для лечения различных заболеваний, включая артрит, расстройства пищеварения, депрессию и аллергии.

Другим вариантом являются добавки с куркумой. Хотя куркума обычно содержит от 2% до 9% куркумина, тогда как добавки могут иметь и до 95%.

Куркумин уменьшает воспаление в организме, что помогает при артрите, болезнях сердца и других хронических заболеваниях. Также она нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение клеток и снижая риск развития некоторых видов рака.

 

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Minimalist baker и Health harvard.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая едаЗдоровьеНапитки