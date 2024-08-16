"Холодный душ снижает температуру": что известно о популярном мифе и чем он опасен

Что важно знать

Повышение температуры - это естественная защитная реакция организма в ответ на инфекцию. В этот период важно отдыхать, пить много воды, чтобы избежать обезвоживания, проветривать помещение.

Важно помочь организму справиться, а не мешать ему. Чтобы улучшить самочувствие, можно принять парацетамол.

Резкие перепады температуры (как холодный, так и горячий душ/ванна) станут для организма дополнительным вызовом, чтобы восстановить температурный баланс.

Как следствие, таким образом ослабляют опорные возможности.

Душ во время простуды действительно может быть помощным, однако не стоит идти в крайности. Принимайте душ так, как комфортно и привычно.

Преимущества холодного душа

Омоложение организма

Вода, которая холоднее естественной температуры тела, заставляет его работать несколько интенсивнее, чтобы поддерживать температуру внутри.

При регулярном приеме холодного душа улучшается кровообращение.

Увеличения гормонов счастья

Поддание тела любому виду холода активирует симпатическую нервную систему, отвечающую за так называемую реакцию "борись или беги". В ответ на стресс, вызывающий холодный душ, вы можете почувствовать повышение уровня гормонов, называемых эндорфинами, что делает вас более энергичными.

Борьба с депрессией

Холодная вода посылает многие электрические импульсы в мозг. Они стимулируют вашу систему, чтобы повысить бдительность, ясность и уровень энергии. Также выделяются эндорфины, иногда называемые гормонами счастья.