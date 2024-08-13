Этот маникюр сделает вас самой модной: лучшие идеи небанального "френча"

Классический французский маникюр (фото: instagram.com/millieflemming_)

Французский маникюр или, как его еще называют френч, - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей, который уже много десятилетий не теряет своей актуальности.

Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.

Французский маникюр (фото: instagram.com/sarahfalshaw)

Многие модницы любят такой дизайн, так как он выглядит шикарно как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы, а также подходит и на каждый день, и на различные мероприятия, в том числе праздничные.

Оригинальный вариант френча (фото: instagram.com/by_hannahtaylor)

Летом можно сделать необычный цветной френч - то есть покрыть основу телесной или розовой базой, а кончик - ярким оттенком или даже каждый ноготь разным.

Вариант французского маникюра (фото: instagram.com/press_reset_nails)

Яркий френч (фото: instagram.com/iramshelton)

Еще один вариант французского маникюра - золотой френч. Чтобы сделать такой дизайн, кончик украшаем золотистым гель-лаком.

Вариант французского маникюра с золотистым кончиком (фото: instagram.com/instylerhair)

На пике популярности маникюр с градиентом - то есть с переходом от одного оттенка к другому. Французский маникюр можно также сделать с таким переходом, подобрав любимые оттенки для основы либо кончиков.

Френч с градиентом (фото: instagram.com/labuzova_lala)

Летом многие девушки также предпочитают цветочные узоры и рисунки на ногтях. Можно сделать оригинальный цветочный френч - для этого достаточно кончик ногтя украсить рисунками цветов или лиственными мотивами.

Цветочный френч (фото: instagram.com/ljc_nails)

Френч с цветочными мотивами (фото: instagram.com/tng_jen)

Стильным вариантом будет и так называемый "невидимый французский маникюр". Его можно назвать гибридом нюдового и французского маникюра: он простой и в то же время привлекательный благодаря оригинальным деталям.

Невидимый френч (фото: instagram.com/jenny.jennys)

Вместо того, чтобы акцентировать на кончике ногтя с помощью контрастного белого цвета, можно использовать прозрачный лак, пастельные оттенки, блестки, лаки с эффектом "глазури" или металлик, тонкие линии.

Вариант необычного маникюра (фото: instagram.com/marta.wodo.nails)