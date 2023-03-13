Топ-3 удобной и трендовой обуви на весну 2023: стилистка показала самые лучшие модели

Обувь является неотъемлемой частью гардероба. При ее выборе важно учитывать не только модные тренды и тенденции, а еще на то, насколько она удобная. Ведь ритм жизни современной женщины требует много движения.

О том, какую обувь лучше покупать на весну 2023, советует персональный стилист Елена Шевченко на своей странице в Instagram .

Топ-3 удобной и трендовой обуви на весну 2023

"Я люблю удобную обувь. Потому что когда тебе за день нужно посетить 100500 локаций, отвезти ребенка в садик, успеть к клиентке, на маникюр, Марс и к Илону Маску на бранч, меньше всего хочется обувать каблуки", - рассказывает эксперт.

Стилистка выделила 3 самые удобные пары обуви, что и гардероб сделают современным и ходить в них будет комфортно.

В этом сезоне в моде балетки, лоферы и спортивные мокасины (фото: Instagram/purpur.stylist)

Балетки

"Здесь есть несколько нюансов - если ножка полная, или рост небольшой - выбирайте остроносые. Для тех, кто хочет чего-то необычного - обратите внимание на сатиновые модели. Но учтите, что это - хрупкий материал, который выдержит максимум сезон", - советует Елена.

Также стилистка отмечает, что все модели с круглым носом - классические балетки с 2007 года, лучше не покупать.

"Самый точный и горячий тренд - это балетки Мэри Джейн с зауженным или острым носком", - отмечает Шевченко.

Такая же ситуация со слингбегами Мэри Джейн (когда пятка открыта и фиксирует ее ремешок. А у балеток она закрыта). Актуальные модели будут в мягкой коже с зауженным или острым носком.

На весну 2023 года лучше всего покупать балетки с заостренным носиком (фото: Instagram/purpur.stylist)

Минималистичные мокасины в спортивном стиле

"Яркий пример - Аdidas gazelle. По всему миру, не без преувеличения, они самые продаваемые. И достать можно только с помощью баеров", - пишет стилистка.

Кроме Adidas, в трендах классические Nike, New Balance, Converse, La Costa. А также украинские бренды, которые шьют ничем не хуже базовых моделей.

В моде будут минималистические мокасины в спортивном стиле (фото: Instagram/purpur.stylist)

Лоферы

"Эта обувь уже который год с нами. При чем как на плоской подошве (если у вас небольшие голени), так и на массивной. Главное - без лишней фурнитуры, цветных швов и других "украшений", - отмечает Шевченко.

Также делится полезным советом - если хотите гипертрендовый образ - возьмите какую-то из этих пар в коже металлик.

Очень стильным вариантом лоферов есть модели из серебристой кожи (фото: Instagram/purpur.stylist)