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Этот лайфхак поможет легко сэкономить на средстве для мытья посуды

Как сэкономить на средства для мытья посуды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хорошее средство для мытья посуды отличается эффективностью, но стоит достаточно дорого. Поэтому многие хозяйки стремятся экономить гель. Есть способ, который поможет тратить гораздо меньше средства и при этом тарелки будут совершенно чистыми.

Как экономить на средстве для мытья посуды - читайте на Styler ниже.

Что нужно сделать

Благодаря этому способу вы сможете увеличить содержимое флакона с моющим средством вдвое, а значит, потратить вдвое меньше денег на приобретение нового.

Необходимо разлить 0,5-литровую бутылку жидкости для мытья посуды по двум флаконам. Это нужно сделать так, чтобы каждый из них был заполнен наполовину.

После этого нужно взять стакан, на которую нанесены мерные деления, и засыпать в него 200 г соды. Сюда же добавьте горячую воду (около 80 градусов) так, чтобы раствор поднялся до отметки в 500 мл.

Перемешайте содержимое емкости, чтобы сода растворилась, и оставьте раствор на пол часа, чтобы остыл.

Далее можно перелить воду с содой во флаконы с моющим средством - по 250 мл в каждый.

Аккуратными движениями перемешайте средство, стараясь не допустить образования пены. Через минуту вы заметите, как жидкость значительно загустеет.

В результате вы не только можете увеличить количество любого моющего средства, но и усилить его чистящие свойства, ведь посуда будет идеально чистой.

Чем можно заменить

Хозяйственное мыло

Любое хозяйственное мыло отлично подойдет для мытья посуды. Нужно сделать мыльный раствор - потереть мыло и разбавить теплой водой.

Затем погрузить в этот раствор посуду и оставить ненадолго. После этого вымыть и хорошо прополоскать чистой водой.

Сода

Обычная питьевая сода безопасна для здоровья человека и отлично справляется с любыми видами загрязнения. Также она служит отличным средством против бактерий.

Содой можно отмыть любую кастрюлю и сковороду.

Лимонная кислота

Лимонная кислота отлично справляется с накипью - необходимо 3 ч. ложки кислоты насыпать в чайник, залить водой и оставить на ночь. Утром хорошо прополощите.

Раньше мы сообщали, какую посуду и продукты нельзя класть в микроволновку.

Также мы писали, какие средства помогут избежать неприятного налета от чая в чашках.

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мытьепосуда