Этот "коренной обитатель" украинских аптечек совсем неэффективен: известен еще с СССР
Антисептик бриллиантовый зеленый, называемый "зеленка", десятки лет служил советской медицине... Очень многие украинцы считают его эффективным средством для дезинфекции порезов и ран. Но так ли это на самом деле?
Любимую многими украинцами "зеленку" разнес в пух и прах на Facebook семейный врач из города Золотоноша Александр Прокопчук.
Откуда взялась "зеленка"
Бриллиантовый зеленый изобрели в 1879 году именно как краситель.
И в принципе, в этом нет ничего плохого. Например, Нитроглицерин, прежде чем перейти в медицину, был взрывчаткой. Крася в лабораториях препараты для микроскопии, ученые заметили, что он убивает микробы.
Кроме того, "зеленка" не имеет никакого отношения к бриллиантам. Все дело в неудачном переводе с французского на русский.
"Вообще "зеленка" – это порошок, блестяще-зеленого цвета, который у нас представлен в виде спиртового раствора. А слово "блестящий" на французском будет "brillant", - сообщил врач.
Есть ли у "зеленки" антисептические свойства?
"Зеленка" действительно обладает антисептическими свойствами, однако доказаны они только в лабораторных условиях. Исследования, влияет ли данный препарат на скорость заживления ран или профилактику гнойных осложнений - не проводились, так как препарат не используется заграницей. И причина заключается в том, что он устойчивый краситель.
В бывшем "союзе" пошли своим путем и "недуг" данного антисептика перевели в "подвиг". "Зеленка" десятками лет использовалась медициной СССР.
Нужно ли мазать "зеленкой" высыпания ветрянки?
Нет, этого делать не надо. Мало того, что это никоим образом не влияет на саму сыпь и вероятность ее инфицирования, то еще и "маскирует" элементы сыпи, что не дает следить за их динамикой. В случае зуда при ветрянке лучше отдать предпочтение местному препарату Каламин или системным гистаминоблокаторам.
"Бриллиантовый зеленый" действительно является антисептиком, однако его красящие свойства оставили его далеко позади прямых "конкурентов". А еще в связи с неисследованностью возникает много вопросов по безопасности его применения. А пока, что его основным преимуществом является дешевизна. Что и делает его подлинным "народным" антисептиком", - резюмировал медик.
Напомним, что врач назвала основные препараты для детской аптечки.
Также мы писали, что медик назвала 10 диагнозов, которые не требуют лечения.