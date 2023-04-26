Этот "коренной обитатель" украинских аптечек совсем неэффективен: известен еще с СССР

Антисептик бриллиантовый зеленый, называемый "зеленка", десятки лет служил советской медицине... Очень многие украинцы считают его эффективным средством для дезинфекции порезов и ран. Но так ли это на самом деле?

Откуда взялась "зеленка"

Бриллиантовый зеленый изобрели в 1879 году именно как краситель.

И в принципе, в этом нет ничего плохого. Например, Нитроглицерин, прежде чем перейти в медицину, был взрывчаткой. Крася в лабораториях препараты для микроскопии, ученые заметили, что он убивает микробы.

Кроме того, "зеленка" не имеет никакого отношения к бриллиантам. Все дело в неудачном переводе с французского на русский.

"Вообще "зеленка" – это порошок, блестяще-зеленого цвета, который у нас представлен в виде спиртового раствора. А слово "блестящий" на французском будет "brillant", - сообщил врач.

Есть ли у "зеленки" антисептические свойства?

"Зеленка" действительно обладает антисептическими свойствами, однако доказаны они только в лабораторных условиях. Исследования, влияет ли данный препарат на скорость заживления ран или профилактику гнойных осложнений - не проводились, так как препарат не используется заграницей. И причина заключается в том, что он устойчивый краситель.

В бывшем "союзе" пошли своим путем и "недуг" данного антисептика перевели в "подвиг". "Зеленка" десятками лет использовалась медициной СССР.

Нужно ли мазать "зеленкой" высыпания ветрянки?

Нет, этого делать не надо. Мало того, что это никоим образом не влияет на саму сыпь и вероятность ее инфицирования, то еще и "маскирует" элементы сыпи, что не дает следить за их динамикой. В случае зуда при ветрянке лучше отдать предпочтение местному препарату Каламин или системным гистаминоблокаторам.

"Бриллиантовый зеленый" действительно является антисептиком, однако его красящие свойства оставили его далеко позади прямых "конкурентов". А еще в связи с неисследованностью возникает много вопросов по безопасности его применения. А пока, что его основным преимуществом является дешевизна. Что и делает его подлинным "народным" антисептиком", - резюмировал медик.