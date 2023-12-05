Этот копеечный лайфхак увеличивает теплоотдачу батарей на 20%. Вот что нужно сделать

Как увеличить теплоотдачу батарей на 20%

"Еще один простой и недорогой способ уменьшить теплопотери в доме и повысить его энергоэффективность - наклеить теплоотражающий экран за батареей", - пишут в Нафтогазе.

По подсчетам специалистов, это увеличит теплоотдачу ваших отопительных радиаторов на 20% и повысит температуру дома ориентировочно на 1-2 градуса.

"Дело в том, что батареи излучают тепло равномерно: как в помещение, так и во внешнюю стену на улицу. Фольгированный теплоотражающий экран поможет максимально исключить эти потери благодаря своим свойствам", - добавляют эксперты.

Они отмечают, что поклейка экрана не занимает много времени, это можно сделать собственноручно.

"Помните, что шторы, мебель и другие предметы, которые перекрывают ваши батареи, препятствуют распространению тепла в доме. Поэтому не забывайте заботиться о состоянии ваших батарей и готовьтесь к зиме правильно", - призывают в Нафтогазе.

Сколько стоит теплоотражающий экран

Купить теплоотражающие экраны можно в магазинах, которые специализируются на товарах для ремонта, или же заказать в интернете. Стоимость одного экрана стандартного размера (95 см на 50 см толщиной 4 мм) стартует от 130 грн.

Такие устройства целесообразно установить за всеми батареями в доме.

Стоимость теплоотражающего экрана на Prom.ua (скриншот)

Как монтировать теплоотражающий экран

Эксперты советуют выбирать экран с металлизированным алюминиевым покрытием - такие работают лучше всего. Желательно, чтобы толщина была не менее 5 мм.

Стену за батареей нужно предварительно очистить. Для правильной поклейки она должна быть ровной. Аккуратно снимите батарею, а затем прикрепите экран с помощью шурупов и дюбелей.

Немного проще монтировать экран-самоклейки. Такие стоят от 145 грн. за стандартный размер. Но при их установке не нужно использовать дополнительные инструменты.