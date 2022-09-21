Это копеечное средство для кожи поможет вам помолодеть на 10 лет

Косметическая промышленность предлагает множество продуктов для придания коже молодости и борьбы с морщинами, которые не всегда выполняют свои обещания. Но есть один простой, экономичный и эффективный ингредиент, который нужно протестировать без промедления.

Как помолодеть на 10 лет?

Хотите выглядеть на 10 лет моложе? Не нужно покупать антивозрастные кремы, так как решение этой проблемы прячется в вашем шкафу. Вот секретное средство для гладкой, хорошо увлажненной кожи. Речь идет о вазелине. В Украине его стоимость начинается от 8 гривен за баночку.

Маска с вазелином и лимоном для молодой и сияющей кожи



После регулярного воздействия внешних агрессивных факторов (токсинов, присутствующих в воздухе, холода, солнца и т. д.) и по мере того, как мы становимся старше, становится необходимым сохранить естественный барьер нашей кожи. Вот как приготовить и использовать маску с вазелином и лимоном.

Ингредиенты:

1 столовая ложка вазелина

½ ст л лимонного сока.

В мисочку налейте вазелин, добавьте сок лимона и хорошо перемешайте, чтобы объединить два ингредиента.

Очистите лицо, чтобы удалить остатки макияжа, затем смойте теплой водой. Затем промокните чистым сухим полотенцем. Нанесите смесь на лицо легкими круговыми движениями. Оставьте на 10 минут, чтобы ваша кожа впитала маску. Смойте чистой водой и промокните лицо чистым полотенцем.

Вазелин для увлажнения кожи



Вазелин — это не только увлажняющее средство для кожи, которое помогает осветлить цвет лица и защитить самые сухие участки лица, но также может лечить поверхностные раны, морщины и шрамы от угревой сыпи.

Кроме того, он помогает удерживать влагу в коже и предотвращает ее испарение. Индийский журнал дерматологии провел исследование, в котором было показано, что вазелин превосходит оливковое масло с точки зрения увлажнения кожи.

Лимон чрезвычайно богат витамином С, его употребление способствует выработке коллагена и оказывает омолаживающий эффект. Таким образом, он восстанавливает эластичность кожи, которая с возрастом снижается. Кроме того, лимон также содержит лимонную кислоту, которая помогает отшелушивать кожу и осветлять цвет лица, особенно если у вас есть пигментные пятна или шрамы от угревой сыпи.



Более того, его часто используют в процедурах для лица, специально предназначенных для стимуляции молодости кожи.