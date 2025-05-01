Этот концерт запомнится надолго: 5 причин посетить особенное шоу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в Киеве

Уже в мае легендарная украинская рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ даст два масштабных концерта в столичном Дворце Спорта - 8 и 10 мая. Это не просто музыкальное событие, а настоящее возвращение, эмоциональная встреча с поклонниками и еще один мощный вклад в победу Украины.

Особый день для Сергея Танчинца

Концерт 8 мая особенный не только для фанов группы, но и для самого фронтмена команды - в этот день он празднует день рождения. Уже несколько лет подряд он проводит его именно на сцене, в кругу слушателей. И это создает уникальную, эмоциональную атмосферу, которая точно запомнится каждому зрителю.

Благотворительная цель

С начала полномасштабного вторжения БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ благодаря своей концертной деятельности уже передали Силам Обороны Украины более 86 млн грн. Поэтому их концерты - это не просто о музыке, но и весомая поддержка украинских военных.

Большая часть вырученных средств будет направлена на реализацию запросов наших защитников, закупку FPV-дронов и автомобилей. Посетив концерт, вы не только получаете музыкальное удовольствие, но и делаете весомый вклад в настоящую украинскую Победу.

Долговременное возвращение

Последний раз группа сыграла концерт во Дворце Спорта еще в 2018 году. Тогда БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали около 10 тысяч зрителей, а запись концерта просмотрели более 5 млн раз на YouTube. Теперь пришло время создать новую историю - вместе с вами.

Альтернатива перенесенному стадионному шоу

В свое время БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ анонсировали большой концерт на "Олимпийском". Впрочем, из-за пандемии, а затем - полномасштабной войны, его проведение стало невозможным. Сейчас владельцы билетов на стадионное выступление могут обменять их на билеты во Дворец Спорта. Это хороший шанс все же увидеть концерт, которого ждали годами - пусть и в другом формате, но точно с похожей атмосферой.

Социальная реабилитация через музыку

Во время войны многие испытывают усталость, тревожность или просто потребность в положительных эмоциях. Концерт - это не только о музыке, но и о совместной поддержке, исцелении и напоминании, что мы не одни. Концерты, поход в театр или другие события помогают снижать уровень тревожности, возвращают ощущение нормальности и вдохновляют жить дальше.

Несмотря на все вызовы, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ продолжают творить, вдохновлять и собирать тысячи людей в единый музыкальный круг, который без преувеличений помогает украинской армии.

Добавим, что билеты на большие концерты БО можно приобрести на сайте группы по этой ссылке.