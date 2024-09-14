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Этот цвет маникюра - горячий тренд сезона: как он выглядит и какие дизайны выбрать

Нежный оттенок "фисташковое масло" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью многие модницы выбирают насыщенные цвета для маникюра. Чаще всего это оттенки коричневого и красного, которые, к слову, сейчас в тренде. Однако есть еще один приглушенный цвет, который будет на пике популярности в этом сезоне.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о трендовом оттенке под названием "фисташковое масло".

Из всех зеленых цветов это самый универсальный - им можно покрывать ногти круглый год. Оттенок "фисташковое масло" не сильно яркий, поэтому подойдет для ежедневной носки и будет эффектно смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.

Ногти цвета "фисташковое масло" (фото: instagram.com/themaniclub)

Если хотите придать нейл-арту изюминку, покройте ногти основным цветом, а сверху нанесите специальную пудру, чтобы добиться хромированного эффекта.

Ногти хром по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/nailsxmina)

Еще один вариант дизайна с трендовым фисташковым оттенком - французский маникюр. Вместо традиционного белого кончика, покрываем ногти зеленым.

Фисташковый френч (фото: instagram.com/tamikacarter)

Также в одном маникюре можно совместить несколько дизайнов и оттенков: классический френч, разные оттенки зеленого, а также объемные элементы, например, небольшие жемчужины.

Вариант необычного маникюра (фото: instagram.com/cosmicnailzz)

Традиционный французский маникюр можно разнообразить абстрактными деталями и рисунками.

Абстрактный френч (фото: instagram.com/iramshelton)

Для романтических девушек подойдет такой дизайн: покрываем ногти цветом "фисташковое масло", а затем на каждом рисуем небольшое сердечко.

Романтический маникюр (фото: instagram.com/stylemaven_la)

Также можно попробовать разнообразить маникюр "фисташковое масло" хаотичными мазками и золотистой фольгой, объемными рисунками и стразами или же сделать градиентный маникюр (омбре). А для самых скромных модниц подойдет микрофренч - уменьшенная вариация классического френча. Очень тонкая "улыбка" французского маникюра выглядит элегантно и очень стильно в квадратной и овальной форме.

Варианты маникюра в цвете "фисташковое масло" на осень (фото: instagram.com/diynails._, instagram.com/nylove_nail, instagram.com/phoebesummernails, instagram.com/chelslounails)

Ранее мы рассказали о стильных образах с замшей на осень 2024 года.

Также читайте, какие трендовые прически сделать в этом сезоне.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: The Mani Club, Mina, Tamika Carter, Iram Shelton, Sherry, Hanna, Ny Kuin Lyu, Phoebe Cascarina, Chels Lou.

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