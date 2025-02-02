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Этот чай способен остановить вздутие живота и улучшить память

Чем полезен розмариновый чай для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Розмариновый чай помогает при вздутии живота, изжоге и даже может улучшить память и кровообращение. Напиток полезен за антиоксидантные и стимулирующие свойства, которые играют важную роль в поддержании когнитивных функций.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какой розмариновый чай на вкус.

Чем полезен розмариновый чай

Розмарин наполнен питательными веществами, такими как:

  • ниацин
  • фолат
  • тиамин
  • пантотеновая кислота
  • рибофлавин
  • ряд фитохимических веществ

Доктор Хуан Киспе Родригес, врач и научный сотрудник Национального университета Уанта в Перу, подчеркнул, что использование розмарина в качестве мочегонного, противовоспалительного, антиоксидантного и противоязвенного средства является достаточно действенным.

Его биологически активные соединения, такие как флавоноиды, терпены и фенольные кислоты, придают ему антиоксидантные свойства и делают его возможным как в гастрономии, так и в медицине.

Вы можете добавлять розмарин во многие блюда и напитки, чтобы помочь укрепить кровеносную систему. Его также можно использовать как мазь или настой для поддержания здоровья кожи, стимулирования роста волос, а также уменьшения воспаления, связанного с артритом или ревматизмом.

Также розмарин помогает при проблемах с пищеварением, таких как изжога, вздутие живота и рефлюкс. Это также может помочь улучшить общее пищеварение.

Среди других заметных преимуществ, является увеличение кровотока в различных частях тела, что может способствовать облегчению боли в опорно-двигательном аппарате.

Что произойдет, если пить чай 10 дней подряд

Потребление чая с розмарином в течение десяти дней повышает уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) - ключевого белка для роста и выживания нервных клеток. Это увеличение связано с улучшением памяти и способности к обучению.

Листья розмарина богаты дубильными веществами и витамином С, поэтому способствуют здоровью мозга.

Какой розмариновый чай на вкус

Чай с розмарином имеет уникальный и характерный вкус, который сложно спутать с чем-то другим:

  • розмарин придает чаю насыщенный травянистый вкус, который освежает и бодрит
  • розмарин имеет естественную горчинку, которая мягкая и приятная
  • аромат розмарина в чае часто напоминает сочетание эвкалипта, лимона и сосновых иголок
  • в некоторых случаях чай с розмарином может иметь легкие цитрусовые нотки, особенно если розмарин сочетается с другими ингредиентами, такими как лимон или апельсин
  • вкус розмарина в чае придает напитку освежающее качество, делая его идеальным выбором как для утреннего, так и для вечернего чаепития

 

Ранее мы сообщали о чае, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты National Library of Medicine, Infobae и The Mirror.

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