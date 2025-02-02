Этот чай способен остановить вздутие живота и улучшить память

Чем полезен розмариновый чай

Розмарин наполнен питательными веществами, такими как:

ниацин

фолат

тиамин

пантотеновая кислота

рибофлавин

ряд фитохимических веществ

Доктор Хуан Киспе Родригес, врач и научный сотрудник Национального университета Уанта в Перу, подчеркнул, что использование розмарина в качестве мочегонного, противовоспалительного, антиоксидантного и противоязвенного средства является достаточно действенным.

Его биологически активные соединения, такие как флавоноиды, терпены и фенольные кислоты, придают ему антиоксидантные свойства и делают его возможным как в гастрономии, так и в медицине.

Вы можете добавлять розмарин во многие блюда и напитки, чтобы помочь укрепить кровеносную систему. Его также можно использовать как мазь или настой для поддержания здоровья кожи, стимулирования роста волос, а также уменьшения воспаления, связанного с артритом или ревматизмом.

Также розмарин помогает при проблемах с пищеварением, таких как изжога, вздутие живота и рефлюкс. Это также может помочь улучшить общее пищеварение.

Среди других заметных преимуществ, является увеличение кровотока в различных частях тела, что может способствовать облегчению боли в опорно-двигательном аппарате.

Что произойдет, если пить чай 10 дней подряд

Потребление чая с розмарином в течение десяти дней повышает уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) - ключевого белка для роста и выживания нервных клеток. Это увеличение связано с улучшением памяти и способности к обучению.

Листья розмарина богаты дубильными веществами и витамином С, поэтому способствуют здоровью мозга.

Какой розмариновый чай на вкус

Чай с розмарином имеет уникальный и характерный вкус, который сложно спутать с чем-то другим: