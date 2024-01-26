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Церковный календарь на февраль 2024: даты важных праздников по-новому

Церковный календарь на февраль 2024 (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В феврале украинцы будут отмечать несколько важных церковных праздников, в частности, Сретение Господне. Однако после перехода на новый церковный календарь даты "сместились" на 13 дней назад.

РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь с новыми датами всех праздников.

Новый календарь на февраль 2024 года

  • 1 февраля - мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана
  • 2 февраля - Сретение Господне (ранее 15 февраля)
  • 3 февраля - святого Симеона Богоприемца и Анны-пророчицы
  • 4 февраля - святого преподобного Исидора Пилусиотского
  • 5 февраля - святой мученицы Агафьи
  • 6 февраля - святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана
  • 7 февраля - святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского
  • 8 февраля - святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца
  • 9 февраля - святого мученика Никифора; предание Сретение Господня
  • 10 февраля - святого мученика Харлампия
  • 11 февраля - святого священномученика Власия, епископа Севастийского
  • 12 февраля - святого Мелетия, архиепископа Антиохийского
  • 13 февраля - святого преподобного Мартиниана
  • 14 февраля - святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия
  • 15 февраля - святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии
  • 16 февраля - святых мучеников Памфила, Порфирия и других
  • 17 февраля - святого великомученика Теодора Тирона
  • 18 февраля - воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского
  • 19 февраля - святого апостола Архипа
  • 20 февраля - святого преподобного Льва, епископа Катанского
  • 21 февраля - святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского
  • 22 февраля - обретение мощей святых мучеников в Евгении
  • 23 февраля - святого священномученика Поликарпа
  • 24 февраля - первое и второе Обретение головы Иоанна Крестителя
  • 25 февраля - воскресенье о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского
  • 26 февраля - святого Порфирия, епископа Газского
  • 27 февраля - святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита
  • 28 февраля - святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия
  • 29 февраля - святого преподобного Кассиана

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Маковия, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)

Ранее мы рассказывали о важных традициях на Сретение 2024 и как их придерживаться.

Читайте также, когда будем праздновать Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

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