Церковный календарь на февраль 2024: даты важных праздников по-новому
Церковный календарь на февраль 2024 (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
В феврале украинцы будут отмечать несколько важных церковных праздников, в частности, Сретение Господне. Однако после перехода на новый церковный календарь даты "сместились" на 13 дней назад.
РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь с новыми датами всех праздников.
Новый календарь на февраль 2024 года
- 1 февраля - мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана
- 2 февраля - Сретение Господне (ранее 15 февраля)
- 3 февраля - святого Симеона Богоприемца и Анны-пророчицы
- 4 февраля - святого преподобного Исидора Пилусиотского
- 5 февраля - святой мученицы Агафьи
- 6 февраля - святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана
- 7 февраля - святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского
- 8 февраля - святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца
- 9 февраля - святого мученика Никифора; предание Сретение Господня
- 10 февраля - святого мученика Харлампия
- 11 февраля - святого священномученика Власия, епископа Севастийского
- 12 февраля - святого Мелетия, архиепископа Антиохийского
- 13 февраля - святого преподобного Мартиниана
- 14 февраля - святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия
- 15 февраля - святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии
- 16 февраля - святых мучеников Памфила, Порфирия и других
- 17 февраля - святого великомученика Теодора Тирона
- 18 февраля - воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского
- 19 февраля - святого апостола Архипа
- 20 февраля - святого преподобного Льва, епископа Катанского
- 21 февраля - святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского
- 22 февраля - обретение мощей святых мучеников в Евгении
- 23 февраля - святого священномученика Поликарпа
- 24 февраля - первое и второе Обретение головы Иоанна Крестителя
- 25 февраля - воскресенье о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского
- 26 февраля - святого Порфирия, епископа Газского
- 27 февраля - святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита
- 28 февраля - святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия
- 29 февраля - святого преподобного Кассиана
Переход на новый календарь
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковия, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)