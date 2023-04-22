Что нельзя делать с иглой, чтобы не навлечь беды: важные приметы

Игла не только помогает отремонтировать одежду, но и оберегает жилье. Согласно приметам, она может помочь избавиться от проблем в жизни. С иглой следует обращаться осторожно, ведь она может привлечь проблемы.

Что категорически нельзя делать с иглой - читайте на Styler ниже .

Что нельзя делать

Согласно приметам, если игла случайно найдена у порога или на одежде, то ее нельзя поднимать руками. Лучше ее приподнять тряпкой, обязательно сломать, а затем выбросить подальше от дома.

Считается, что такую иглу могут подбросить недоброжелатели, которые хотят, чтобы у человека были проблемы со здоровьем или деньгами.

Если на полу валялась игла и человек случайно наступил на нее, то это обещает ссору с близкими людьми.

Также иглу в доме нельзя хранить где угодно. У них должно быть определенное место, закрытое от посторонних глаз. Говорят, что одного нехорошего взгляда достаточно для того, чтобы игла превратилась из оберега в источник неприятностей.

Когда игла приносит счастье

Есть мнение, если во время шитья сломалась игла, то будут хорошие новости и подарки. Если девушка уколола палец - до знакомства с интересным парнем или свадьбы.

Важно, что нельзя заниматься шитьем в плохом настроении. Дело, сшитое с плохими пожеланиями, будет вредить. Если работа дается с трудом, то нить будет путаться.

К тому же нельзя шить перед дорогой, чтобы не зашить путь, и он был удачным. Также нельзя зашивать на себе или кому-нибудь другому. При острой необходимости тот, на котором шьют, должен взять в рот нить.