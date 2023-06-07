Церковный праздник 7 июня: что сегодня категорически нельзя делать и как молиться

Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков - в материале Styler.

Почему верующие чествуют третье нахождение председателя Иоанна Предтечи

Это важный церковный праздник, связанный с находкой реликвии - честной головы святого Иоанна Крестителя. Эта голова считается священным артефактом и объектом поклонения для православных верующих.

В этот день верующие традиционно собираются в церквях для молитвы и поклонения святой реликвии, а праздничные богослужения проходят в честь святого пророка, предвещавшего пришествие Иисуса Христа.

Часть главы Иоанна Предтечи ныне хранится на Афоне.

Картина "Соломея с головой Иоанна Крестителя" (фото: Википедия)

Что нельзя делать 7 июня

Сегодня следует сдерживать себя в питании и избегать употребления мясных блюд. Многие верующие выбирают пост в этот день или питаются обедами без мяса.

Также следует воздерживаться от бессознательных или неуважительных действий в этот день.

Согласно традициям и приметам, сегодня категорически запрещено делать генеральную уборку и мести пол веником - можно вымести из дома не только мусор, но и счастье, деньги и удачу.

Запрещается носить одежду темного цвета - черную или серую, иначе все лето придется провести в печали и плохом настроении.

Также нельзя плевать на землю, чтобы не осквернять ее. Если это сделать, то придет черная полоса.

Влюбленным запрещено сидеть у забора - это может привести к расставанию.

7 июня нельзя делать косметические процедуры на лице. При этом можно идти к парикмахеру, стрижка будет удачной.

Приметы на 7 июня

В народе верили, что родившиеся 7 июня люди могут быть долгожителями. Как оберег им следует носить на себе сапфир.

Сны этой ночью показывают наши ошибки, которые мы совершили в жизни. Подумайте, правильно ли вы поступили, и постарайтесь все исправить.

О грядущих осадках предупреждают затихшие кузнечики. А вот если они громко стрекочут весь вечер, это к хорошей погоде.

Кто празднует День ангела 7 июня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Иван, Виктория, Елена, Иннокентий, Федор.

Молитва к святому Иоанну Предтече

Святой Иоанн Предтече, пророк и креститель Господень, Божелюбимый учителю доброй надежды!

Прими мою скромную молитву и оберегай меня духовно. Молюсь к Тебе с верою и смирением, ибо Ты, Иоанн, был избран Господом Предтечею Христовою, голосником Всевышнего. Моли Бога, чтобы он даровал мне мир, мудрость и силу в жизненных испытаниях.

Помоги мне пройти через покаяние и очищение, чтобы встретить Господа, как Ты встретил Его. Молись за меня, святой Иоанн Предтече, и прошу твоих благословений в моих нуждах. Аминь.