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Церковный праздник 6 ноября: не делайте этого сегодня, иначе в дом придет беда

Какой праздник 6 ноября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

6 ноября церковь по новому календарю чтит память святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского.

Что можно и нельзя делать, кого поздравить с днем ангела и какие приметы на 6 ноября, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

В этот день вспоминают о Павле Исповеднике, который защищал веру и не боялся гонений. Его жизнь была тернистой, но он не отступился от Господа и до последнего рассказывал о нем людям. За это Павла убили прямо во время богослужения.

Мощи Павла находятся в Венеции. Однако до этого их переносили в Константинополь, но затем останки Исповедника решили навсегда поместить в Италии.

Ранее этот день считали днем первого льда. Считалось, что именно на Павла Исповедника реки покрывались первыми корками замерзшей воды. В этот день не принято ходить на рыбалку, вместо этого в прошлом люди занимались домашними делами.

Приметы дня

  • приснился кошмар - рядом затаился враг
  • пошел первый снег - вся зима будет снежной
  • ветер обламывает ветки - ударят сильные морозы
  • реки не покрылись льдом - зима запоздает
  • окна покрыло инеем - теплой погоды можно не ждать до весны.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено что-то отдавать из собственного дома. Ничего не выносите и не дарите, иначе будет несчастье. Также нельзя заниматься тяжелым трудом. Не стоит плавать в лодках или спускаться на воду

Чтобы не навлечь беду, не говорите плохо о других людях. Запрещено ходить на рыбалку и злоупотреблять алкоголем.

День ангела сегодня празднуют: Александр, Александра, Антонина, Антон, Павел, Паула, Никита, Ярослав.

Главная молитва дня

"Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного перед всеми веками - свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, что через Него все произошло.

Он ради нас, людей, и нашего ради спасения сошел с небес, и воплотился из Духа Святого и Марии Девы и стал человеком. И был распят за нас, и страдал, и погребен, и воскрес в третий день, согласно Писанию. И вознесся на небо, и сидит по правую руку Отца. И во второй раз придет со славой судить живых и мертвых, а Его Царству не будет конца. И у Духа Святого, Господа животворящего, от Отца [и Сына] исходящего, что с Отцом и Сыном равнопоклоним, равнославен, говорящий через пророков.

Исповедую едино крещение во оставление грехов. Аминь".

 

Напомним, ранее появился календарь праздников и памятных дат на ноябрь.

Также недавно стало известно, какие церковные праздники будут отмечаться в ноябре по новому календарю.

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