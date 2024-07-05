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Церковный праздник 5 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Пятница 05 июля 2024 06:00
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Церковный праздник 5 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 5 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 5 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Доротея, епископа Тирского и память святого мученика Космы, пресвитера Армянского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Доротей родился в III веке в городе Тир (современный Ливан) и получил основательное образование, посвятив свою жизнь служению Богу. Он обладал глубокими знаниями не только в теологии, но и в светских науках.

Став епископом Тирским в начале IV века, Доротей активно проповедовал христианство и укреплял веру своих прихожан, несмотря на опасность во время правления римского императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан.

Чтобы избежать преследований, Доротей был вынужден оставить свой престол и прятаться, но позже вернулся. В 303 году его впервые арестовали и подвергли пыткам за отказ отречься от веры.

В период покоя во время правлением императора Константина Великого Доротей продолжил служение, обращая многих в христианство. Однако в 311 году, при императоре Максимине Дайе, преследования возобновились, и Доротей снова был арестован. После жестоких пыток его казнили.

Доротей оставил значительное духовное наследие. Он известен как один из первых христианских писателей, автор "Синопсиса" - возведение жизней святых и событий церковной истории. Это произведение стало важным источником для более поздних церковных историков и сыграло значительную роль в развитии христианской теологии.

Церковный праздник 5 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Дорофий Тирский, Миниатюра Минология Василия II (изображение: Википедия)

День памяти святого мученика Космы, пресвитера Армянского

Косма, известный также под именем Константин, родился в Этолии. Стал выдающимся проповедником христианства в XVIII веке, учил и вдохновлял тысячи людей своей мудростью и благочестием.

Подобно апостолам, Святой Косма использовал молитву и христианскую веру как главный инструмент исцеления. Он безвозмездно лечил всех, не делая разницы между богатыми и бедными. Его милосердие приносило исцеление не только телу, но и душам больных.

Его слова были наполненны благодатью Святого Духа и приносили огромную духовную пользу, ведь Косма проповедовал Святое Евангелие в разных местах, включая Албанию, где христианская вера почти пришла в упадок.

Окончил свое апостольское служение мученической смертью в 1779 году. Тело было брошено в реку, а через несколько дней верующие нашли его и похоронили в Ардеузском монастыре.

Церковный праздник 5 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Косма Пресвитер, страницы из "Разговора против богомилей"

Что нельзя делать сегодня, 5 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Выходить на улицу после заката
  • Долго спать - можно проспать удачу и счастье
  • Совершать большие покупки и тратить деньги
  • Знакомиться с новыми людьми
  • Работать на огороде и дома.

В прежние времена наши предки прислушивались к кукушке. Было принято ходить в лес в поисках сон-травы, ведь она считалась оберегом, и делать из нее амулеты для защиты от несчастий и нечистых сил.

Народные приметы и традиции этого дня

  • С утра стелется туман - к богатому урожаю грибов
  • Много росы утром - днем пойдет дождь
  • Ясный солнечный день - будет большой урожай
  • Ветер с востока предполагает дождливое лето
  • Пчелы остаются у ульев - надвигается ливень.

По народным поверьям, сны против 5 июня имеют большое значение. Если сон оказался приятным, значит вы на правильном пути в жизни.

Однако неприятный сон может служить предупреждением, что нужно обратить внимание на определенные аспекты своей жизни и, возможно, изменить что-нибудь к лучшему.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Сергей, Степан, Афанасий, Анна, Варвара, Елизавета.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день окружающей среды
  • Международный день борьбы с незаконным рыболовством
  • Международный день борьбы с видовой дискриминацией
  • Всемирный день бега
  • День воздушных шаров
  • Всемирный день бикини
  • День механического карандаша.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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