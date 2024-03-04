Церковный праздник 4 марта: что запрещено делать и почему нужно вспомнить свои сны
4 марта церковь по новому календарю чтит память Герасима Иорданского.
Что можно и нельзя делать, кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника и традиции этого дня
Герасим Иорданский родился в богатой семье, но отказался от денег и обычной жизни. Он отправился в пустыни, где потом жил много лет. А после этого Герасим основал монастырь, находившийся у реки Иордан.
По народным традициям, в этот день следует вспомнить свой сон. Он может оказаться пророческим и стать реальностью уже через 12 дней.
Наши предки встречали грачей - главных предвестников весны. Также в этот день нужно очистить пространство вокруг, чтобы все зло ушло прочь.
Приметы дня
- прилетели грачи - снега уже не будет
- птицы начали вить новые гнезда или вернулись в старые - скоро начнется теплая весна
- встретить старого знакомого - к хорошим новостям
- услышать крик птиц - к дождю.
Что нельзя сегодня делать
- запрещено ссориться
- нельзя тратить много денег, от глобальных покупок лучше отказаться
- желательно перенести важные операции и хирургическое вмешательство.
День ангела сегодня празднуют: Иаков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.
Сильная молитва
"Святой Герасим, молитвами твоими сподоби нас благодатью Божией, чтобы мы, как и ты, смогли отдать свое сердце Христу и посвятить свою жизнь служению Богу. Учи нас духовному подвижничеству, воздержанию и терпению, чтобы мы обрели спасение нашей души. Пусть твои молитвы с нами, чтобы мы всегда были под защитой Божьих сил и божественного благословения. Аминь».
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