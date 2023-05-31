Церковный праздник 31 мая: что важно сделать, а что - категорически нельзя
31 мая православная церковь чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. В народе праздник называется Федот Овсяник.
Что нужно делать 31 мая, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Традиции этого дня
Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота – родственника одной из погибших. К слову, Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: "Придет Федот – последний дуб лист развернет". Кстати, если на Федота, 31 мая, дуб разворачивал листья, то считали, что урожай будет богатым. Также старались именно в день Федота-Овсянника посеять лен.
Главные приметы этого дня
- Туча дождевая шумит – ожидайте града и ветра.
- К вечеру кучевые облака не прошли – примета к тому, что погода испортится.
- Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.
- Листья дуба полностью распустились – ожидайте хорошего урожая.
- Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – прохладные утренники закончились, и можно наслаждаться теплыми днями.
- Дуб распустил листья раньше ясеня – примета, которая позволяет решить, что лето будет засушливым.
Что нельзя делать сегодня
- Отказывать бездомным и беспомощным.
- Начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.
- Чинить обувь и одежду.
- Стричь волосы и ногти.
- Нельзя выбрасывать остатки со стола.
Именины 31 мая празднуют – Александра, Андрей, Богдан, Василий, Денис, Клавдия, Кристина, Лев, Фаина, Юлия. Поздравьте этих людей с днем ангела.
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