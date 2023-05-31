Церковне свято 31 травня: що важливо зробити, а що – категорично не можна

Що потрібно робити 31 травня, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Традиції цього дня

Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича однієї із загиблих. До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: "Прийде Федот – останній дуб лист розгорне". До речі, якщо на Федота, 31 травня, дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме у день Федота-Овсянника посіяти льон.

Головні прикмети цього дня

Хмара дощова шумить - чекайте на град і вітер.

Надвечір купові хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується.

Під час заходу сонця сонце стало блідим – буде дощ.

Листя дуба повністю розпустилося - чекайте хорошого врожаю.

Зозуля 31 травня довго і без зупинки кукує - прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватися теплими днями.

Дуб розпустив листя раніше за ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде посушливим.

Що не можна робити сьогодні

Відмовляти бездомним та безпорадним.

Починати щось нове, звільнятися з роботи чи переходити на нову.

Чинити взуття та одяг.

Стригти волосся і нігті.

Не можна викидати рештки зі столу.

Іменини 31 травня святкують – Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Денис, Клавдія, Христина, Лев, Фаїна, Юлія. Привітайте цих людей із днем ангела.