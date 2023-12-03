Церковный праздник 3 декабря: что сегодня нужно сделать, чтобы привлечь удачу
3 декабря церковь по новому календарю чтит память пророка Софонии.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Это один из двенадцати малых библейских пророков, написавший Книгу пророка Софонии, девятую среди книг "малых пророков".
Святой пророк Софония жил во времена правления царя Иосии в VII в. до н. Святой предсказывал страшные Божьи наказания, которые падут на Иерусалим, потому что город не приближался к Богу, князья и священники были нечестивы, оскверняли святыни и не соблюдали законов. По его пророчеству после наказанья Божьего придет прощение. Пророк также предсказал рождение мессии Иисуса Христа.
О жизни святого осталось очень мало информации. Известно, что он некое время жил в царском дворце, где проповедовал покаяние и помогал царю искоренять идолопоклонство.
Также в сегодня почитают преподобного Иоанна Молчальника. Он жил в V в., после того, как умерли его родители, он половину состояния раздал бедным, а остальное потратил на строительство храмов. Наши предки, чествуя этого святого, верили, что сегодня стоит провести день в молчании, а если говорить, то взвешивать все слова.
Также в народе верили, что если сегодня на рассвете посмотреть в зеркало, то можно увидеть свою судьбу.
Приметы дня
- яркие звезды предвещают метель
- если громко поют птички - будет оттепель
- если уже лежит снег - в следующем году будет плохой урожай
- низко летают птицы - ждите непогоды
- дрова трещат в печке - скоро наступят морозы
Что сегодня нельзя делать
- ссориться и злословить
- петь громкие песни и веселиться
- давать и брать взаймы, а также что-то обещать
- много говорить и писать. В народе верили, что молчание в этот день привлекает удачу
- лениться и избегать домашней работы
- заниматься самолечением и игнорировать плохое самочувствие
- употреблять алкоголь и жирную пищу
Сегодня день ангела отмечают: Андрей, Гаврило, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Федор.
Молитва за удачу
"Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. Укажи мне путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Помоги в делах праведных, защити от бедствия. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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