Церковне свято 3 грудня: що сьогодні треба зробити, щоб привернути удачу

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Це один з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Софонії, дев'яту серед книг "малих пророків".

Святий пророк Софонія жив за часів правління царя Йосії у VIІ ст. до н.е. Святий пророкував страшні Божі кари, які впадуть на Єрусалим, бо місто не наближалося до Бога, князі і священники були нечестиві, оскверняли святині й не виконували законів. За його пророцтвом після кари Божої прийде прощення. Пророк також передбачив народження месії Ісуса Христа.

Про життя святого залишилось вкрай мало інформації. Відомо, що він деякий час жив у царському палаці, де проповідував покаяння і допомагав царю винищувати ідолопоклонство.

Також сьогодні вшановують преподобного Іоанна Мовчальника. Він жив у V ст., після того, як померли його батьки, він половину статків роздав бідним, а решту витратив на спорудження храмів. Наші предки, вшановуючи цього святого, вірили, що сьогодні варто провести день у мовчанні, а якщо й говорити, то зважувати усі слова.

Також у народі вірили, що якщо сьогодні вдосвіта поглянути у дзеркало, то можна побачити свою долю.

Прикмети дня

яскраві зорі віщують заметіль

якщо голосно співають пташки - буде відлига

якщо вже лежить сніг - наступного року буде поганий урожай

низько літають пташки - чекайте негоди

дрова тріщать в пічці - скоро настануть морози

Що сьогодні не можна робити

сваритися і лихословити

співати голосних пісень та веселитися

давати і брати у борг, а також щось обіцяти

багато говорити та писати. У народі вірили, що мовчання у цей день привертає удачу

лінуватися та уникати хатньої роботи

займатись самолікуванням та ігнорувати погане самопочуття

вживати алкоголь та жирну їжу

Сьогодні день ангела святкують: Андрій, Гаврило, Георгій, Єфрем, Іван, Микола, Федір.

Молитва за удачу

"Ангеле Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа". Амінь.