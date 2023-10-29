Церковный праздник 29 октября: что сегодня запрещено делать, иначе накличете беду

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

29 октября по православному календарю нужно чтить память великомученицы Анастасии Римлянской, которая посвятила жизнь Богу и ушла в монастырь. Она помогала всем нищим и больным.

Анастасию пытались заставить отказаться от веры, но она не сдалась даже под пытками. В итоге ей отрубили голову. Теперь Анастасия Римлянская считается покровительницей женщин, в частности тех, кто страдает от жестокости, насилия и унижений.

В этот день стоит помогать бедным, уделить внимание тем, кто нуждается в поддержке. Считается, что если вы сделаете доброе дело для женщины, удача будет на вашей стороне.

Приметы дня

в небе нет звезд и туман - пришло время непогоды

собаки воют на луну - зима близко

птицы засели у кормушки - время сделать запасы

тучи закрывают солнце - осень закончится морозами.

Что нельзя сегодня делать

В этот день категорически запрещено выяснять отношения и грубить женщинам. Не стоит употреблять нецензурную брань, так вы накличете беду. Также нельзя отказывать тем, кто придет с протянутой рукой. Помогите всем, кто об этом попросит.

Чтобы беда обошла стороной ваш дом - думайте лишь о хорошем. Нельзя нагнетать, грустить и думать о смерти.

День ангела сегодня отмечают: Иван, Анастасия, Николай, Василий, Анна,

Главная молитва дня

"О, многострадальная и премудрая великомученица Христова Анастасия! Ты душою на Небесах у Престола Господня пребываешь, а на земле, данной тебе благодатью, совершаешь разные исцеления.

Обратись милостиво на нас, что стоим и молимся перед твоей иконой, прося твоей помощи. Вознеси к Господу святые молитвы наши и умоляй нам прощения грехов наших, немощным – исцеления, тем, что в скорби и бедах пребывают – скорую помощь.

Умоли Господа, чтобы сподобил нас всех христианской кончины, доброго ответа на Страшном Суде Своем, чтобы сподобились и мы вместе с тобой славить Отца и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь".