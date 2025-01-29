Церковный праздник 29 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Игнатий Богоносец, перенесение мощей которого вспоминают 29 января, был одним из первых отцов Церкви, а также епископом Антиохии. Святой родился в IV веке в древнем Риме, а в юности учился у апостола Иоанна Богослова.

Став епископом, святой Игнатий в течение 40 лет проповедовал христианство и поддерживал дух прихожан. Однако когда к власти пришел император Траян, начались гонения христиан.

Тогда Игнатия посадили в тюрьму и повезли на суд в Рим. Во время длительной поездки святой написал семь писем к церковным общинам, а также укреплял веру местных в Господа.

Когда римские христиане попытались спасти Игнатия из заключения, святой отказался от освобождения. По приказу правителя, епископа бросили зверям на растерзание.

Верующим удалось собрать кости Игнатия Богоносца и похоронить их в Риме, а затем в Антиохии. В 450 году мощи были перенесены в новую церковь, а в середине VII века - в римскую церковь святого Папы Климента. Согласно преданию, у мощей происходили многочисленные чудеса и исцеления.

Главные приметы этого дня

Если сегодня мороз - лето будет жарким

29 января ветер поднялся днем - к потеплению

Сегодня погода плохая - весна будет дождливой

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, чтобы избежать невзгод, сегодня нельзя:

ссориться с кем-то

прогонять того, кто попросит о помощи

много работать

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 29 января день ангела отмечают обладатели таких имен: Роман, Константин, Дмитрий, Иван.

К тому же по старому стилю сегодня именины празднуют: Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян.