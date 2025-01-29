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Церковный праздник 29 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 29 января в церковном календаре (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

29 января православная церковь вспоминает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. По старому календарю сегодня - поклонение оковам святого апостола Петра.

О том, какой праздник сегодня 29 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Игнатий Богоносец, перенесение мощей которого вспоминают 29 января, был одним из первых отцов Церкви, а также епископом Антиохии. Святой родился в IV веке в древнем Риме, а в юности учился у апостола Иоанна Богослова.

Став епископом, святой Игнатий в течение 40 лет проповедовал христианство и поддерживал дух прихожан. Однако когда к власти пришел император Траян, начались гонения христиан.

Тогда Игнатия посадили в тюрьму и повезли на суд в Рим. Во время длительной поездки святой написал семь писем к церковным общинам, а также укреплял веру местных в Господа.

Когда римские христиане попытались спасти Игнатия из заключения, святой отказался от освобождения. По приказу правителя, епископа бросили зверям на растерзание.

Верующим удалось собрать кости Игнатия Богоносца и похоронить их в Риме, а затем в Антиохии. В 450 году мощи были перенесены в новую церковь, а в середине VII века - в римскую церковь святого Папы Климента. Согласно преданию, у мощей происходили многочисленные чудеса и исцеления.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня мороз - лето будет жарким
  • 29 января ветер поднялся днем - к потеплению
  • Сегодня погода плохая - весна будет дождливой

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, чтобы избежать невзгод, сегодня нельзя:

  • ссориться с кем-то
  • прогонять того, кто попросит о помощи
  • много работать

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 29 января день ангела отмечают обладатели таких имен: Роман, Константин, Дмитрий, Иван.

К тому же по старому стилю сегодня именины празднуют: Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники по новому календарю будут в феврале.

Читайте также, кто празднует именины в феврале по новому и старому стилю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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