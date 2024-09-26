Церковный праздник 27 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 27 сентября в церковном календаре

Святой Каллистрат - фигура, вдохновляющая своей верой и отвагой. Он родился в семье военных, а его дед служил под Понтием Пилатом, став свидетелем смерти и воскресения Христа.

Каллистрат стал жертвой измены, когда один из товарищей попытался заставить его отречься от веры. Отказавшись, юношу зашили в мешок и сбросили в море, но дельфины спасли его. Это чудо привело к обращению 49 солдат. Однако их командир, опасаясь бунта, решил казнить всех новообращенных.

Солдаты, которых связали и сбросили в озеро, уцелели, когда веревки сами развязались. После этого еще 135 воинов приняли христианство. Ночью командир приказал казни всех 49 мучеников вместе с Каллистратом.

Их похоронили, а на этом месте впоследствии построили церковь. Мощи святого Каллистрата, хранившиеся в Константинополе, стали источником чудес. Его история напоминает, что даже в самых жестоких испытаниях вера может принести спасение и надежду.

Святой Калистрат (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Употреблять алкогольные напитки

Ходить в лес

Брать или давать деньги взаймы.

Также не рекомендуется работать, ведь издавна считалось, что иначе результат будет отрицательным, а дела только усложнятся.

Народные приметы и традиции 27 сентября

Утром заморозки - до ранней весны

Птицы уже улетели в теплые края - ждите морозы

Ветер с запада - к резкой смен погоды.

В день святого Калистрата верующие всегда посещали церковь, чтобы помолиться и получить благословения на здоровье и силу. Они просили святого помочь им выстоять перед трудностями и злом.

У кого день ангела 27 сентября

Завтра именины празднуют: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 27 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: