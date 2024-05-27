Церковный праздник 27 мая: какие главные запреты и народные приметы

В понедельник 27 мая начинается четвертая неделя после Пасхи. В этот день церковь почитает священномученика Ферапонта, Сардейского епископа, мученицу Феодору и воина Дидима.

Об истории праздника и народных приметах, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Ферапонт был святителем в Сардейской церкви при правлении язычника Юлиана. Из-за христианской веры Ферапонта приговорили к пыткам и казни, однако святой не отрекся от убеждений.

Феодора-дева и Дидим, которых также почитают в этот день, жили в Александрии во время правления Диоклитиана и массовых гонений христиан. По библейским преданиям, после признания Феодоры своей веры на суде, ее приказали увести в блудный дом.

Однако девушку спас Дидим, разогнав блудников, и помог Феодоре убежать. За это Дидима приговорили к смертной казни - однако Феодора решила разделить эту участь с ним.

Предки верили, что в этот день хозяин жилья - домовой - прячется под веником. Поэтому избегали уборки, чтобы не вынести с мусором счастье и благополучие.

Народные приметы этого дня

Если сегодня утром жаркая погода - скоро будет дождь.

На Феодоре на листьях клена выступил сок - примета к вечернему дождю.

Если сегодня появляются черви при солнечной погоде - будет гроза.

27 мая днем погода будет облачной, но вечером туч на небе нет - на следующий день будет солнечно.

Главные запреты на 27 мая