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Церковный праздник 26 мая: что нужно сделать в день Александра, а что - под строгим запретом

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Пятница 26 мая 2023 06:01
Церковный праздник 26 мая: что нужно сделать в день Александра, а что - под строгим запретом Какой праздник 26 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

26 мая 2023 года отмечают народный праздник - Лукерью Комарницу и церковный день памяти мученицы Гликерии-девы. Также почитают память святого Александра.

Что нужно делать в день Александра, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Что известно о святой Гликерии и Александре

Мученица Гликерия была родом из Фракии, родилась в семье богатых и знатных родителей. После их смерти она отреклась от всего мирского и решила принять мученический венец за Христа.

Во II веке было начато гонение на христиан, а в том городе, где жила Гликерия, совершались жертвоприношения. Она пришла к императору и попросила у него права ей первой отдать дары идолам, как дочери знатного человека. Получив разрешение, Гликерия сняла покрывало со своей головы и обнажила крест Господень, после чего помолилась Богу о сокрушении идолов.

Мученик Александр жил во времена правления императора Максимиана в III веке и был храбрым воином. Он исповедовал христианство, поэтому когда правители устроили праздник в честь обновления языческого храма, мужчина остался дома. Император видел мужество Александра и, ссылаясь на юные годы воина, уговаривал его отречься от своей веры. Получив отказ, приказал долго мучить христианина, а затем отсечь ему голову.

В этот народный праздник сажают первую гречку, в народе известную как "маевка". Она редко приносит хороший урожай.

Главные приметы этого дня

  • убить комара сегодня - к появлению еще большего их количества;
  • мало комаров - до конца мая дождей не будет;
  • нет комаров - урожай овса и травы будет скудным;
  • птицы начали петь до рассвета - к дождю.

26 мая именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

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