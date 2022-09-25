Церковный праздник 25 сентября: чем этот день опасен, что нельзя делать

Артоном жил в III веке и был епископом в Италии. Во времена гонения на христиан он отправился из Италии в Вифинию и проповедовал там христианство. Крестил многих язычников, путешествовал с проповедями в другие места. Когда другие идолопоклонники узнали об этом, они напали на храм, в котором проходила служба, выгнали христиан, а Автонома убили.

В народе этот день называется Артемон - змеевик, потому что было принято обращать особое внимание на змей. Считали, что именно 25 сентября они перебираются вереницей из полей в леса, идут в вертепы и прячутся до весны в землю.

Традиционным занятием на Артамона Змеевика считалась охота. Охотники обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей.

Главные приметы 25 сентября

Если в этот день идет дождь – к затяжной зиме.

Если бурьян высоким вырос – зимой много снега будет.

Крот вход в нору с северной стороны вырыл – к теплой зиме, с южной – к холодной, с западной – к сырой и снежной, с востока – к сухой.

Что нельзя делать в этот день

25 сентября нельзя творить зло и предаваться скверным мыслям.

Нельзя ходить в лес, чтобы ненароком не наступить на змею.

Нельзя стричь волосы и ногти, чтобы неи навлечь беду.

Кто празднует День ангела

Именины сегодня отмечают Автоном, Альберт, Афанасий, Даниил, Македон, Семен, Федор и Юлиан.