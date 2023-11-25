Церковный праздник 25 ноября: главные приметы дня и сильнейшая молитва для защиты своей семьи

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Климент жил в I веке. Это первый исторический христианский миссионер, который проповедовал Евангелие на украинских территориях. Именно поэтому его очень уважали в Киевской Руси-Украине.

Когда Клименту исполнилось 24 года, он заинтересовался христианством. Он стал слушать проповеди апостола Петра и принял от него крещение. Потом Климент стал одним из ближайших сподвижников Петра и был рукоположен им в епископа.

Во время жестоких преследований христиан святой был вынужден бежать в Херсонес. Там он ежедневно обращал в христианскую веру по 500 человек. Считается, что именно за это его язычники утопили святого в море, привязав к нему якорь.

Святые Кирилл и Мефодий обнаружили чудотворные мощи Климента. Сначала они хранились в Херсонесе, а потом великий князь Владимир Великий перевез их в Киев в Десятинную церковь. Позже они хранились в Софийском соборе, а сейчас голова святого хранится в Киево-Печерской лавре.

В прежние времена в этот день называли Климент Холодный. Традиционно матери ходили в церковь, чтобы помолится святому и попросить крепкого здоровья для детей, чтобы сохранить их от зимних морозов.

Приметы дня

весь день идет снег - лето будет дождливым

петухи кукарекают раньше обычного - ждите оттепели

если на сухой траве появился иней - скоро будут морозы

дует южный ветер - ждите снегопада, западный - будет ясная и морозная погода

кучевые облака предвещают снегопад

Что нельзя делать

именинникам нельзя выходить из дома, чтобы не заболеть

нельзя дразнить собак и оскорблять других животных

резать домашнюю птицу

пить из серебряной посуды

венчаться и гулять свадьбу

злословить, проклинать и ссориться

День ангела сегодня отмечают: Александр, Климентий, Климент, Виктор, Петр, Василий, Илларион, Иван, Кузьма, Павел, Николай, Семен, Ярослав, Екатерина.

Главная молитва дня

"О, Преблагословенная Мать Воплощенного Слова и наша Сладчайшая Матерь! Я здесь, у Престола Небесной Благодати и у Твоих стоп, с открытым сердцем и любовью, умоляю: да по Твоему покровительству всемогущий Господь Своей милостью и любовью вселит в сердце мое мужа (имя ) и моих детей (имена), моих внуков (имена) мир, любовь и тягу ко всему доброму и праведному, твердое желание и намерение следовать за Божьей правдой и волей.

Умоляй Твоего Божественного Сына не допустить никого из моей семьи к разводу и тяжкому таянию, к тяжелым и неизлечимым болезням, к преждевременной и наглой смерти. Пусть наш дом и все мы, проживающие в нем, будем защищены от пожара и наводнения, от нападения воров и врагов, от всяких и разных злых и опасных обстоятельств, нечистого и завистливого глаза и языка.

А мы будем прославлять и благодарить Бога, и ублажать, и чтить Твое святое имя - ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.