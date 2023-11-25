Церковне свято 25 листопада: головні прикмети дня і найсильніша молитва для захисту свієї сім'ї

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Климент жив у I столітті. Це перший історичний християнський місіонер, що провідував Євангеліє на українських теренах. Саме тому його дуже шанували в Київській Русі-Україні.

Коли Клименту виповнилося 24 роки, він зацікавився християнством. Він став слухати проповіді апостола Петра і прийняв від нього хрещення. Згодом Климент став одним з найближчих сподвижників Петра і був висвячений ним на єпископа.

Під час жорстоких переслідувань християн, святий був змушений втекти у Херсонес. Там він щоденно навертав у християнську віру по 500 людей. Вважається, що саме за це язичники його втопили в морі, прив'язавши до нього якір.

Святі Кирило і Мефодій знайшли чудотворні мощі Климента. Спершу вони зберігались у Херсонесі, потім великий князь Володимир Великий перевіз їх до Києва в Десятинну церкву. Пізніше їх зберігали у Софійському соборі, а зараз голова святого зберігається в Києво-Печерській лаврі.

У народі цей день називали Климент холодний. Традиційно матері ходили до церкви, щоб помолитися святому і просити міцного здоров'я для дітей, щоб зберегти їх від зимових лютих морозів.

Прикмети дня

весь день йде сніг - літо буде дощовим

півні кукурікають раніше звичайного - чекайте відлиги

якщо на сухій траві з’явився іній - скоро будуть морози

дме південний вітер - чекайте снігопад, західний - буде ясна й морозна погода

купчасті хмари віщують снігопад

Що не можна робити

іменинникам не можна виходити з дому, аби не захворіти

не можна дражнити собак та ображати інших тварин

різати домашню птицю

пити зі срібного посуду

вінчатися та гуляти весілля

лихословити, клясти та сваритися

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Климентій, Климент, Віктор, Петро, Василь, Іларіон, Іван, Кузьма, Павло, Микола, Семен, Ярослав, Катерина.

Головна молитва дня

"О, Преблагословенна Мати Воплоченого Слова і наша Найсолодша Матір! Я тут, у Престола Небесної Благодаті та біля Твоїх стіп, з відкритим серцем і любов’ю, благаю: нехай за Твоїм заступництвом всемогутній Господь Своєю милістю і любов'ю вселить в серце мого чоловіка (ім’я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею.

Ублагай Твого Божественного Сина не допустити нікого з моєї сім’ї до розлучення і тяжкого розтавання, до тяжких і невиліковних хвороб, до передчасної і наглої смерті. Нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо заховані від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика.

А ми будемо прославляти й дякувати Богові та ублажати й шанувати Твоє святе Ім’я - нині, і повсякчас, і навіки віків". Амінь.