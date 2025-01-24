Церковный праздник 24 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
24 января по новому календарю православная церковь чтит память преподобной Ксении Римлянки. По старому календарю сегодня почитают преподобного Феодосия Великого.
О том, какой праздник сегодня 24 января в церковном календаре, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Преподобная Ксения Римлянка жила в Риме, родившись в конце IV или в начале V века. При рождении родители назвали девушку Евсевией; девушка была единственной дочерью известного римского сенатора.
С малых лет девушка интересовалась религией и решила посвятить свою жизнь службе Господу. Однако родители Ксении стремились выдать дочь замуж, поэтому нашли для нее жениха и запланировали свадьбу.
Однако Ксения сбежала из родительского дома с двумя служанками и отправилась на корабле на малозаселенный остров Коа. Там Евсевия сменила имя.
На острове Ксения со служанками встретила отца Павла, который стал их духовным наставником. Впоследствии женщины отправились в Миласи, где Ксения приобрела дом, сделав из него монастырь.
Вскоре в обитель Ксении начали приходить женщины, желающие посвятить свою жизнь Богу. По преданию, когда Ксения почила, в небе над монастырем появился крест из света, а на могиле преподобной начали происходить чудесные исцеления.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня облака, но небо светлое - погода будет хорошей
- 24 января погода солнечная - весна будет теплой
- Если сегодня ветра нет - во второй половине июля погода будет теплой и сухой
- 24 января начинается метель - в следующем году будет меньше кормовых культур
Что сегодня нельзя делать
По народным приметам, чтобы избежать проблем и не навлечь болезней, сегодня нельзя:
- стричь волосы
- делать домашние дела
- рано садиться за ужин
- обижать кого-то или насмехаться
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 24 января именины у владельцев таких имен: Николай, Денис, Тимофей, Иван, Ксения, Павел.
А по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.