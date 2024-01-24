Церковный праздник 24 января: что категорически нельзя делать в день преподобной Ксении

Традиции этого дня

Преподобная Ксения (V), родом из знатного римского сенаторского рода под именем Евсевия, выделялась своим стремлением к божественному с детства.

Жизнь святой Ксении, пронизанная высокими нравственными принципами, привлекала многие души к пути спасения. В момент ее кончины, во время молитвы, Господь явил в небе над монастырем знамение в виде светлого венца с крестом, который сопровождал ее тело при выносе его к народу и продолжал сиять до момента погребения. Множество больных, прикасавшись к мощам святой, получили исцеление.

Что запрещено делать в этот день

Так, пожилым людям запрещается убирать в доме и перестилать кровать. Также не рекомендуется стричь волосы. Однако, молодые люди, наоборот, должны выполнить всю работу вместо стариков.

В народе день называли Ксения Полузимница, ведь уже половина зимы за спиной. Существовало интересное поверье: "Кто первым сядет ужинать за стол, тот первым и умрет". Поэтому пытались сесть есть слишком поздно.

В День Ксении нельзя обижать, издеваться и смеяться над людьми.

Важные приметы этого дня

смотрели, какой сегодня день: на светлом небе облака - будет хорошая погода;

кружит вьюга - к малому количеству корма для скота;

солнечный день - к теплой весне;

погода безветренная - ждите теплую и сухую погоду во второй половине июля.

Кто сегодня празднует именины: Герасим, Тимофей, Иоанн, Павел, Денис, Ксения, Оксана.