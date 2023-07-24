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Церковный праздник 24 июля: что строго запрещено в этот особенный день

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Понедельник 24 июля 2023 06:00
Церковный праздник 24 июля: что строго запрещено в этот особенный день Какой праздник 24 июля (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

24 июля 2023 года по церковному календарю почитается память Блаженной княгини Ольги. В народе праздник называется Ольгин, или Ольга-сеногнойка из-за дождей, которые обычно шли в этот период и портили сено.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и как помолиться - в материале Styler дальше.

Что нужно делать в этот день, традиции

Люди молились святой Ольге, просили ее послать хорошую погоду, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.

В прежние времена этот день считался очень удачным для охоты на крупную добычу, например, медведя. Однако охотиться 24 июля можно исключительно для пропитания, а не ради жестокости или забавы. Считалось, кто пойдет на зверей с ружьем без необходимости, того поразят болезни.

Святая Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов. Последние ей молятся об утешении, а молодые девушки просят удачного замужества.

Кроме того, любители рыбалки молились Ольге об удачном улове, а охотники - о хорошей добыче.

Дата считается удачной для зачатия ребенка у бездетных пар.

Но помните, просить святую о чем-либо с дурными намерениями строго-настрого запрещено.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя стирать, говорят, после этого могут болеть руки
  • Нельзя планировать свадьбу на этот день, ведь брак в таком случае может быть недолгим
  • Нельзя ссориться ни с кем, особенно с родными, потому что будет сложно помириться
  • Нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, потому что это приведет к безденежью
  • Также нежелательно переедать, бездельничать и слишком хвастаться своими достижениями

Приметы на день Ольги

  • Солнечная погода - к хорошему урожаю хлеба
  • Гром гремит - к хорошему улову рыбы, глухой гром предвещает длительную непогоду
  • Если птицы летают очень низко над землей, это к непогоде
  • Если каштаны совсем пожелтели, то осень будет поздней

День ангела (именины) празднуют:

Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.

Молитва к святой Ольге о покровительстве

Свята Ольго! Ти - княгиня Землі Української, Ти - Апостолка святої віри в Україні, до Тебе кличе весь наш український нарід, як до своєї могутньої Заступниці в небі.

Тож, свята Княгине, опікуйся нами, будь нам матір’ю в небі, як була Ти матір’ю українському народові на землі.

Випроси нам, наша свята Княгине, цієї ласки, щоб у всіх українських родинах і в цілому народі славилось ім’я Боже й заховувався Божий закон.

Нехай за Твоїми молитвами, свята наша Княгине й Заступнице, українська молодь виростає в скромності, юнацтво нехай служить Богові побожністю й робучістю, а старші нехай святим прикладом й доброю радою ведуть український нарід до щораз вищої святості, і через те до щораз вищої святості, і через те до щораз кращого дочасного добробуту.

Могутня Заступнице, Свята Ольго, Княгине України, молися за нас!

Амінь.

Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.

Также читайте обо всех церковных праздниках августа 2023 года.

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