Церковный праздник 24 июля: что строго запрещено в этот особенный день

24 июля 2023 года по церковному календарю почитается память Блаженной княгини Ольги. В народе праздник называется Ольгин, или Ольга-сеногнойка из-за дождей, которые обычно шли в этот период и портили сено.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и как помолиться - в материале Styler дальше.

Что нужно делать в этот день, традиции

Люди молились святой Ольге, просили ее послать хорошую погоду, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.

В прежние времена этот день считался очень удачным для охоты на крупную добычу, например, медведя. Однако охотиться 24 июля можно исключительно для пропитания, а не ради жестокости или забавы. Считалось, кто пойдет на зверей с ружьем без необходимости, того поразят болезни.

Святая Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов. Последние ей молятся об утешении, а молодые девушки просят удачного замужества.

Кроме того, любители рыбалки молились Ольге об удачном улове, а охотники - о хорошей добыче.

Дата считается удачной для зачатия ребенка у бездетных пар.

Но помните, просить святую о чем-либо с дурными намерениями строго-настрого запрещено.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя стирать, говорят, после этого могут болеть руки

Нельзя планировать свадьбу на этот день, ведь брак в таком случае может быть недолгим

Нельзя ссориться ни с кем, особенно с родными, потому что будет сложно помириться

Нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, потому что это приведет к безденежью

Также нежелательно переедать, бездельничать и слишком хвастаться своими достижениями

Приметы на день Ольги

Солнечная погода - к хорошему урожаю хлеба

Гром гремит - к хорошему улову рыбы, глухой гром предвещает длительную непогоду

Если птицы летают очень низко над землей, это к непогоде

Если каштаны совсем пожелтели, то осень будет поздней

День ангела (именины) празднуют:

Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.

Молитва к святой Ольге о покровительстве