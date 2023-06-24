Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать в этот особенный день, как помолиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

В чем суть праздника

Варнава был современником Иисуса Креста, был свидетелем чудес, которые он совершал. Варнава дожил до старости, но все же был убит иудеями.

Апостол Варфоломей был из числа 12-ти. Он лично общался с Иисусом и всячески прославлял его. Был проповедником христианства в восточных странах, переводил Евангелие. Также по преданию Варфоломей исцелял болезни. Варфоломея схватили и казнили противники христианской веры.

К этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником". Уже много веков это растение активно используют в народной медицине. По преданию, целебные растения на Варнаву и Варфоломея превращаются в ядовитые.

Что нельзя делать сегодня

В народе в этот день нельзя было рвать траву, есть плоды с деревьев и кустов, ведь считалось, что это сложный и опасный день, когда нечисть активизируется. От нечистых сил на этот день готовили обереги из сушеных трав. Женщины обычно гадали на мужскую верность.

Этот праздник называется Варнава Земляничник, так как считалось, что хорошо поспеть земляника и клубника может только в конце июня, до этого ее плоды еще ранние, не такие спелые и сочные.

Народные приметы этого дня

Если солнце на рассвете закрыло облака, день будет прохладным.

Если пчелы сидят в ульях, днем будут ​​осадки.

Теплая ночь предвещает хороший урожай плодовых.

Если вороны сидят на нижних ветвях деревьев, будет дождь.

Сегодня, 24 июня, именины празднуют Варнава, Варфоломей, Варвара, Ефрем, Мария.

Молитва о тревоге

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.