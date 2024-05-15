Конец весны станет началом черной полосы. Эти знаки Зодиака в шаге от роковой ошибке
Конец весны может принести немало сложной представителям трех знаков Зодиака. Им стоит быть осторожнее, ведь роковая ошибка станет началом черной полосы. Однако ситуацию еще можно спасти.
Каким знакам Зодиака май принесет проблемы и неудачи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.
Весы
В мае вы можете понять, что потеряли хрупкий и шаткий баланс, который было очень сложно удерживать в последнее время. И если вы будете убегать от проблем и серьезных разговоров, все лишь ухудшится.
Вам стоит набраться сил и смелости. Говорите о своих проблемах, не игнорируйте ситуации, в которых нужно делать важные решения. Это касается и карьеры, и личной жизни.
Близнецы
Будьте осторожны, в мае вы можете столкнуться с препятствиями и трудностями. Однако вы должны понимать, что все они возникнут не просто так. Разногласия и скандалы станут последствием любопытства и потери бдительности.
Постарайтесь быстро реагировать на все конфликты. Не затягивайте с решением проблем, только так вы сможете остановить ураган. Черная полоса отступит, если вы начнете бороться с трудностями, а не прятаться от них в своем мире.
Овен
Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Действуйте обдуманно и не торопитесь. Вы можете совершить роковую ошибку, если не прислушаетесь к своей интуиции и советам мудрых людей.
Не стоит говорить то, о чем потом вы можете пожалеть. Лучше взвешивать каждое слово и обдумывать все, что может затронуть интересы других людей. Только так вы сможете избежать конфликтов и не наломать дров.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что жизнь этих знаков Зодиака навсегда изменит Меркурий в Тельце.
Помимо этого, недавно появился таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.