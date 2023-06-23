Церковный праздник 23 июня: что нельзя делать и молитва святому, которую нужно прочесть

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

В чем суть этого праздника

Святой Тимофей служивл в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.

В этот день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Все что случалось в этот день - имело пророческое значение.

Что нельзя делать в День Тимофея

Нельзя грустить и злиться. Наоборот, надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми.

Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.

Нельзя сегодня жадничать. Нужно наоборот делиться и материальными благами, и положительными эмоциями.

Кстати, сон с 22 на 23 июня пустой. А вот сновидению, увиденному днем 23 июня, следует придать значение.

Главные приметы этого дня

Засуха в этот день – не к добру.

Вороны нахохлились – к непогоде.

Если 23 июня по полю вереницами бегают мыши – к неурожаю и голодному году.

Если вороны стаей летят из-за леса – к разного рода болезням и эпидемиям.

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Молитва святому Тимофею

Свет Небесный спусти на наши души да Бога попроси о нас, святой Тимофей. Помоги нам веру укрепить да блага Господние обрести, чтобы жизнь нашу Земную и Небесную не сблизить, но сделать единым целым. Помоги нам Господа нашего увидеть в делах наших, в лицах людских, в мыслях и снах наших. Моли Бога о нас, грешных и недостойных рабах Его. Пусть направит Он нас на путь истинный и покажет всю красоту мира этого, научит жизнью распоряжаться правильно. Во веки веков. Аминь.