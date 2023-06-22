Церковный праздник 22 июня: что нельзя делать в этот особенный день, как помолиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

В чем суть праздника

Кирилл был богословом и писателем, толковал Священное писание, многих обратил в христианство. Умер Кирилл в середине V века, оставив после себя огромное количество трудов.

В этот день нужно сажать позднюю рассаду, начинать косить и сушить сено. Начиная с Кирилла, в народе забывали о заморозках до самой осени, а к святому обращались с просьбой дать ясное и теплое лето.

Что нельзя делать в Кириллов день

В этот день нельзя вести себя агрессивно, ссориться. Если человек проявляет такое поведение, то Солнце может привести к тому, что урожай не будет плодоносить. Кроме того, злые слова, произнесенные во время ссоры, могут сбыться.



Нельзя убивать комаров после еды. Согласно древним поверьям, если сделать это, то количество кровопийц только увеличится.

Не следует говорить вслух о своих планах на будущее, желаниях, мыслях и замыслах.

Главные приметы 22 июня

Дождь на Кирилла – к грибам.

Северо-западный ветер – к болезням.

Если утром туман стелется низко по воде, день будет солнечным.

Гроза в Кириллов день – к неудачному сбору сена.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

Как помолиться в этот день

Господь Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я сознаю себя грешным и верю, что Ты умер на kресте за мои грехи. Прошу Тебя, прости мне мои грехи и войди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем. Я хочу начать новую жизнь, посвященную Тебе.