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Церковный праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

21 февраля православные верующие почитают Захара Серповидца.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Что мы знаем о святом Захарие

Захарий Серповидец, живший до рождения Христа в 520 году, был одним из двенадцати малых пророков. Он с малых лет посвятил себя служению Господу, за что ему подарены знания провидца. В его трудах описывался приход Спасителя, а его земной жизни, о страданиях Мессии за человеческие грехи. Серповидцем его прозвали за одно из видений, на котором он запечатлел в памяти витавший в воздухе свиток, формой напоминавший серп.

Святой Захарий (фото: wikipedia.org)

Этот сельскохозяйственный инвентарь в те времена считался одним из самых важных, с его помощью выполнялось множество работ на земле.

Наши предки в этот день точили серпы и окропляли их святой водой. Считается, что так урожай будет богаче. Городским жителям рекомендуется заточить ножи на счастье.

Важные приметы этого дня

  • Морозы ударили — скоро весна наступит.
  • Иней деревья покрыл — меда будет много.
  • Птицы в снегу купаются — к оттепели.
  • Собака лает — жди буран.
  • Дым из трубы по земле стелется — к сильному снегопаду.
  • Птицы галдят — погода резко изменится.
  • Кошка клубком сворачивается — к морозам.
  • Небо синее — тепло придет, светлое — к морозу, потемнело — к вьюге.

Что сегодня нельзя делать

  • Не следует брать в руки палки или ветки.
  • Не стоит делать хирургические вмешательства.
  • Нельзя поднимать с земли найденное.
  • Не нужно надевать серое или зеленое.

21 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Степан, Сергей, Семен, Савва, Петр, Макар, Захар, Андрей и Александр.

Также читайте, как правильно называть Сырную неделю – Масленица, Масница или Колодий.

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