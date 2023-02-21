Церковный праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

Что мы знаем о святом Захарие

Захарий Серповидец, живший до рождения Христа в 520 году, был одним из двенадцати малых пророков. Он с малых лет посвятил себя служению Господу, за что ему подарены знания провидца. В его трудах описывался приход Спасителя, а его земной жизни, о страданиях Мессии за человеческие грехи. Серповидцем его прозвали за одно из видений, на котором он запечатлел в памяти витавший в воздухе свиток, формой напоминавший серп.

Святой Захарий (фото: wikipedia.org)

Этот сельскохозяйственный инвентарь в те времена считался одним из самых важных, с его помощью выполнялось множество работ на земле.

Наши предки в этот день точили серпы и окропляли их святой водой. Считается, что так урожай будет богаче. Городским жителям рекомендуется заточить ножи на счастье.

Важные приметы этого дня

Морозы ударили — скоро весна наступит.

Иней деревья покрыл — меда будет много.

Птицы в снегу купаются — к оттепели.

Собака лает — жди буран.

Дым из трубы по земле стелется — к сильному снегопаду.

Птицы галдят — погода резко изменится.

Кошка клубком сворачивается — к морозам.

Небо синее — тепло придет, светлое — к морозу, потемнело — к вьюге.

Что сегодня нельзя делать

Не следует брать в руки палки или ветки.

Не стоит делать хирургические вмешательства.

Нельзя поднимать с земли найденное.

Не нужно надевать серое или зеленое.

21 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Степан, Сергей, Семен, Савва, Петр, Макар, Захар, Андрей и Александр.