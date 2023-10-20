Церковный праздник 20 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было несчастья

20 октября по новому церковному календарю христиане чтят память святого Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке и известен как христианский святой.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня и его обычаи

В древних трудах пишут, что Артемий был военачальником во времена правления императора Константина Великого. Благодаря своей доблестной службе он стал наместником Египта. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который причастен к гонениям сторонников христианской веры.

В древние времена в эту дату раньше мужчины занимались починкой заборов, а женщины готовили запасы еды на зиму, квасили капусту.

Народные приметы 20 октября

Если волки воют недалеко от деревни, то зима будет голодная

Если утром деревья в лесу покрыты инеем, то будет плохой урожай

Если волки в этот день воют – это означает, что будут морозы. Если волки воют стаями, то будет голод

На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше

Что запрещено делать в день Артемия

Для свадеб эта дата считалась неудачной, а если перенести церемонию никак нельзя, то молодоженам в обувь клали по камушку - суеверные верили, что таким образом можно защитить их брак от скорого распада.

Бытовал запрет вытряхивать одеяла и подушки в этот день - считалось, что в противном случае вместе с пылью улетучится и удача и достаток.

Строгим запретом было оставлять сломанным забор или ограду, и в случае обнаружения поломок нужно было обязательно все отремонтировать до конца дня - суеверные считали, что иначе в бедности можно будет провести весь следующий год.

В эту дату походы на кладбище разрешались только днем, до захода солнца - в противном случае, как верили, можно было навлечь беду на своих родных.

Кто сегодня празднует именины

20 октября именины отмечают: Артемий, Павел, Александр, Ирина, Иван, Петр, Герасим, Леонид, Михаил, Николай, Федор.