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Церковне свято 20 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було нещастя

П'ятниця 20 жовтня 2023 06:00
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Церковне свято 20 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було нещастя Яке церковне свято 20 жовтня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

20 жовтня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського. Він жив у IV столітті і відомий як християнський святий.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня та його звичаї

У давніх працях пишуть, що Артемій був воєначальником за правління імператора Костянтина Великого. Завдяки своїй доблесній службі він став намісником Єгипту. Після смерті імператора до влади прийшов Юліан Відступник, який причетний до переслідувань прихильників християнської віри.

У давні часи в цю дату раніше чоловіки займалися ремонтом парканів, а жінки готували запаси їжі на зиму, квасили капусту.

Народні прикмети 20 жовтня

  • Якщо вовки виють неподалік села, то зима буде голодна
  • Якщо вранці дерева у лісі вкриті інеєм, то буде поганий урожай
  • Якщо вовки у цей день виють - це означає, що будуть морози. Якщо вовки виють зграями, то буде голод
  • На Артемія капусту рубають, солять, тиснуть і мнуть, щоб соку дала більше

Що заборонено робити на день Артемія

Для весіль ця дата вважалася невдалою, а якщо перенести церемонію ніяк не можна, то молодятам у взуття клали по камінчику – забобонні вірили, що таким чином можна захистити їхній шлюб від швидкого розпаду.

Була заборона витрушувати ковдри і подушки в цей день - вважалося, що в іншому випадку разом з пилом випарується і успіх і достаток.

Суворою забороною було залишати зламаним паркан чи огорожу, і у разі виявлення поломок потрібно було обов'язково все відремонтувати до кінця дня – забобонні вважали, що інакше у злиднях можна буде провести весь наступний рік.

У цю дату походи на цвинтарі дозволялися лише вдень, до заходу сонця - інакше, як вірили, можна було викликати лихо на своїх рідних.

Хто сьогодні святкує іменини

20 жовтня іменини відзначають: Артемій, Павло, Олександр, Ірина, Іван, Петро, Герасим, Леонід, Михайло, Микола, Федір.

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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