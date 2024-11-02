Церковный праздник 2 ноября: что строго запрещено, чтобы не навлечь раздор

История церковного праздника

Живя в IV веке, Акандин, Анемподист и Пигасий были придворными персидского правителя Сапора II, ненавидевшего христиан. Поэтому придворные хранили свою веру в тайне.

Однако когда царь начал преследование христиан, на его приближенных донесли. На суде трое мужественно признали свою веру, за что царь приказал их пытать.

По библейским преданиям, во время суда царь потерял сознание, но молитвы святых привели его в сознание. Но неблагодарный Сапор обвинил юношей в ведомстве, приказав подвесить мучеников над огнем.

Но огонь не только погас, но и развязал веревки заключенных. Разгневанный правитель начал сыпать проклятиями, на что святые выкрикнули "Да будут безмолвны твои уста!".

Святые мученики Акиндин, Пигасий, Афоний (изображение: blagovist.info)

Онемевший царь сошел с ума - рвал свои волосы, срывал мантию. Акиндин сжалился над Сапором и возвратил ему речь Именем Господним. Но это ничему не научило Сапора - он снова назвал чудо злой магией и продолжил пытки огнем.

Впрочем, и в этот раз молодые люди были спасены - внезапно пошел дождь. Это заставило многих людей, в том числе и мать царя и одного из палачей, поверить в Христа и принять крещение дождем.

Тогда Сапор велел уничтожить мучеников и всех поверивших в Господа мечом. В этот день погибли 7 тысяч верующих. Однако уцелевшие христиане нашли тела мучеников и похоронили их.

Что нельзя делать 2 ноября

Считалось, что некоторые действия могут навлечь беду или испортить судьбу. Поэтому сегодня нельзя делать следующее:

Отправляться в далекое путешествие - оно считается неудачным

Конфликтовать и выяснять отношения - это приведет к серьезной ссоре

Обращаться за советом или помощью - может случиться спор

Одалживать кому-то деньги и вещи - может уйти удача

Народные приметы и традиции

Если сегодня утром идет снег, зима будет морозной

Если птицы 2 ноября прячут голову под крылом - будет похолодание

Луна сегодня тусклая - за несколько дней может быть снег и ненастье

2 ноября на землю опускается туман - погода будет более теплой

Поскольку осень приближается к зиме, предки готовили к морозам дома и работали по хозяйству в домах.

У кого день ангела сегодня

2 ноября по новому стилю именины отмечает Константин.

Также по старому стилю сегодня именины у владельцев имен: Ирина, Артем, Александр, Михаил, Иван, Леонид, Николай, Петр, Павел.