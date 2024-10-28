Даты сместились. Полный список церковных праздников в ноябре 2024 по новому календарю

Календарь церковных праздников в ноябре 2024 года содержит несколько значимых дат. В частности, в последнем месяце осени начинается многодневный Рождественский пост.

В ноябре начинается последний в 2024 году многодневный Рождественский пост. Он продлится 40 дней – с 15 ноября по 25 декабря 2024 года. В это время верующие готовятся к празднованию Рождества, ограничивая себя в пище животного происхождения и молочных продуктах. В частности, это хорошее время для духовных практик, молитвы и посещения храма.

Ранее мы писали, что Рождественский пост – важный период перед началом зимних праздников, когда христиане проходят духовное очищение и готовятся к встрече великого праздника Рождества.

Читайте также о Соборе Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Этот праздник посвящен чествованию ангельского воинства. Оно напоминает о защитниках людей и руководителях, помогающих в борьбе со злом и направляющих на путь праведности.