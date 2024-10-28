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Даты сместились. Полный список церковных праздников в ноябре 2024 по новому календарю

Украина, Понедельник 28 октября 2024 16:33
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Даты сместились. Полный список церковных праздников в ноябре 2024 по новому календарю Фото: Какие церковные праздники отметим в ноябре (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Календарь церковных праздников в ноябре 2024 года содержит несколько значимых дат. В частности, в последнем месяце осени начинается многодневный Рождественский пост.

РБК-Украина рассказывает, какие церковные праздники отметим в ноябре по новому церковному календарю.

В ноябре начинается последний в 2024 году многодневный Рождественский пост. Он продлится 40 дней – с 15 ноября по 25 декабря 2024 года. В это время верующие готовятся к празднованию Рождества, ограничивая себя в пище животного происхождения и молочных продуктах. В частности, это хорошее время для духовных практик, молитвы и посещения храма.

Церковные праздники в ноябре по новому календарю

  • 1 ноября: бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана
  • 2 ноября: мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и иже с ними
  • 3 ноября: обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона
  • 4 ноября: священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольского
  • 5 ноября: мучеников Галактиона и Эпистимии
  • 6 ноября: святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского
  • 7 ноября: мученика Феодота Анкирского
  • 8 ноября: Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных (день Архангела Михаила)
  • 9 ноября: Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, святителя Нектария Егинского, митрополита Пентапольского
  • 10 ноября: Мученика Ореста, врача
  • 11 ноября: Преподобного Феодора Студита, исповедника
  • 12 ноября: святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
  • 13 ноября: святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
  • 14 ноября: апостола Филиппа, заговоры на Рождественский пост
  • 15 ноября: мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского
  • 16 ноября: апостола и евангелиста Матфея
  • 17 ноября: святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского
  • 18 ноября: мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского
  • 19 ноября: Пророка Авдия, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха"
  • 20 ноября: святителя Прокла, архиепископа Константинопольского
  • 21 ноября: Введение в храм Пресвятой Богородицы
  • 22 ноября: апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского
  • 23 ноября: святителя Амфилохия, епископа Иконийского
  • 24 ноября: великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, песника Киево-Печерского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского
  • 25 ноября: священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предание праздника Введение в храм Пресвятой Богородицы
  • 26 ноября: Преподобного Алипия столбника
  • 27 ноября: Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина
  • 28 ноября: мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен
  • 29 ноября: мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, преподобного Нектария Киево-Печерского
  • 30 ноября: апостола Андрея Первозванного.

Ранее мы писали, что Рождественский пост – важный период перед началом зимних праздников, когда христиане проходят духовное очищение и готовятся к встрече великого праздника Рождества.

Читайте также о Соборе Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Этот праздник посвящен чествованию ангельского воинства. Оно напоминает о защитниках людей и руководителях, помогающих в борьбе со злом и направляющих на путь праведности.

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