Даты сместились. Полный список церковных праздников в ноябре 2024 по новому календарю
Календарь церковных праздников в ноябре 2024 года содержит несколько значимых дат. В частности, в последнем месяце осени начинается многодневный Рождественский пост.
РБК-Украина рассказывает, какие церковные праздники отметим в ноябре по новому церковному календарю.
В ноябре начинается последний в 2024 году многодневный Рождественский пост. Он продлится 40 дней – с 15 ноября по 25 декабря 2024 года. В это время верующие готовятся к празднованию Рождества, ограничивая себя в пище животного происхождения и молочных продуктах. В частности, это хорошее время для духовных практик, молитвы и посещения храма.
Церковные праздники в ноябре по новому календарю
- 1 ноября: бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана
- 2 ноября: мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и иже с ними
- 3 ноября: обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона
- 4 ноября: священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольского
- 5 ноября: мучеников Галактиона и Эпистимии
- 6 ноября: святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского
- 7 ноября: мученика Феодота Анкирского
- 8 ноября: Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных (день Архангела Михаила)
- 9 ноября: Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, святителя Нектария Егинского, митрополита Пентапольского
- 10 ноября: Мученика Ореста, врача
- 11 ноября: Преподобного Феодора Студита, исповедника
- 12 ноября: святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
- 13 ноября: святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
- 14 ноября: апостола Филиппа, заговоры на Рождественский пост
- 15 ноября: мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского
- 16 ноября: апостола и евангелиста Матфея
- 17 ноября: святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского
- 18 ноября: мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского
- 19 ноября: Пророка Авдия, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха"
- 20 ноября: святителя Прокла, архиепископа Константинопольского
- 21 ноября: Введение в храм Пресвятой Богородицы
- 22 ноября: апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского
- 23 ноября: святителя Амфилохия, епископа Иконийского
- 24 ноября: великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, песника Киево-Печерского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского
- 25 ноября: священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предание праздника Введение в храм Пресвятой Богородицы
- 26 ноября: Преподобного Алипия столбника
- 27 ноября: Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина
- 28 ноября: мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен
- 29 ноября: мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, преподобного Нектария Киево-Печерского
- 30 ноября: апостола Андрея Первозванного.
Ранее мы писали, что Рождественский пост – важный период перед началом зимних праздников, когда христиане проходят духовное очищение и готовятся к встрече великого праздника Рождества.
Читайте также о Соборе Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Этот праздник посвящен чествованию ангельского воинства. Оно напоминает о защитниках людей и руководителях, помогающих в борьбе со злом и направляющих на путь праведности.