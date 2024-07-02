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Церковный праздник 2 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Вторник 02 июля 2024 06:00
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Церковный праздник 2 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 2 июля 2024 по новому календарю (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 2 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого Никифора по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Никифор жил в VIII-IX веках и происходил из Константинополя. Родители с раннего детства прививали ему глубокую веру и христианские ценности.

Отец Никифора, Федор, занимал должность секретаря при императоре, но был изгнан из-за своей приверженности христианской вере. После смерти мужа, мать Никифора, Евдокия, вернулась в Константинополь и стала монахиней.

Никифор получил отличное образование и в молодости увлекался чтением духовных книг и изучением Священного Писания. Он служил советником при дворе императора Льва IV и жил праведно, ревностно защищая святые иконы.

Впоследствии он решил покинуть светскую жизнь и поселился у Босфора, где основал монастырь и построил церковь.

В 815 году, во время правления императора Льва Армянина, Никифора сослали в монастырь через его оппозицию к иконоборчеству. После тринадцати лет в изгнании он скончался.

Его мощи пролежали в земле девятнадцать лет и после этого были торжественно перенесены в Константинополь.

Церковный праздник 2 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Никифор презирает иконоборца Иоанна Грамматика (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Устраивать громкое веселье и празднование
  • Ходить в лес
  • Ругаться или выяснять отношения.

Также не рекомендуется браться за сухую уборку сегодня. Считается, что оно может принести вам и вашей семье несчастья и финансовые невзгоды.

В этот день наши предки избегали лишних украшений и сложных причесок. Существовало мнение, что это может привлечь нечистую силу, которая отнимет естественную красоту.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром солнце как в тумане - после обеда будет тепло
  • Дождь - к хорошему урожаю грибов
  • Ветер дует с запада - ждите похолодания
  • После обеда облака закрыли солнце - приближается дождь
  • Играют воробьи - будет хорошая погода.

В древние времена было поверье, что плетение венка из вьюна имеет особую силу. Девушки, занимавшиеся этой работой, мечтали о будущем, веря, что их надежды обязательно сбудутся.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Арсений.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День работника налоговой службы в Украине
  • День работников местной промышленности
  • День мелиоратора в Украине
  • День очистки водоемов
  • День работников водного хозяйства в Украине
  • Всемирный день борьбы с вредителями
  • Всемирный день НЛО.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас .

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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