Яблочный Спас 2023: что нельзя делать, главные традиции и приметы праздника

19 августа традиционно в Украине отмечается Яблочный Спас. В народе его еще называют Вторым Спасом. По-церковному этот праздник известен как Преображение Господне.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Согласно библейской истории, однажды Иисус привел трех своих апостолов на высокую гору, которую часто отождествляют с горой Фавор. Там на их глазах он "переобразился": его наряд стал ослепительно белым, а лицо засияло, как солнце. Возле него явились Моисей и Илия. Их объяло белое облако, а голос из нее произнес: "Это - мой любимый Сын, слушайтесь его". Через мгновение все исчезло - и облако, и Моисей с Ильей.

Считается, что пророки рядом с Иисусом символизируют связь между Ветхим и Новым Заветом. Свет, преображающий Иисуса, является одновременно отражением божественной славы и предвестием славы его воскресения.

Спустившись с горы Фавор, Иисус велел ученикам собрать яблоки, чтобы Господь их освятил. Именно поэтому 19 августа принято освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, венки, пчелиные соты и т. д.

Приметы праздника

людям, которые мечтают попасть в рай, нужно на Яблочный Спас съесть освященное яблоко

садоводам нужно всех угощать яблоками, тогда следующий год будет урожайным

откусив кусочек освященного яблока, можно загадать желание

сначала нужно угостить яблоком ближнего, а потом уже есть самому

если много мух летает - будет жара с влажным воздухом

если идет дождь, значит, ноябрь будет дождливым

уродило много яблок - будет урожайным следующий год

Что нельзя сегодня делать

есть молочные продукты, потому что Яблочный Спас приходится на Успенский пост

убирать в доме и стирать

тяжело работать и убирать урожай

шить и вышивать

делать большие покупки

шумно веселиться

День ангела сегодня отмечают: Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист, Нонна и Кристина.

Главная молитва дня

"Владыка Христе Боже, Ты Своими страстями мои страдания исцелил и ранами Твоими мои раны излечил. Прости меня, что много против Тебя согрешил, слезы раскаяния, искупления и обращения. Смешай мое тело с благовониями животворного Тела Твоего и наслади душу мою Твоею честной кровью от горечи, которой напоил меня враг.

Поднеси к Тебе мое сердце и ум, склонившиеся книзу, и выведи от бездны загробной, ибо не имею покаяния, не имею умиления, не имею слез утехи, которые возносят детей к их наследию. Сердце утвердилось и отуманился разум мой в житейских пристрастиях, поэтому не могу взглянуть на Тебя в немощи моей, не могу согреться слезами любви к Тебе.

Но Владыка Господи Иисусе Христе, сокровища доброты и благодати, даруй мне всецелое и истинное покаяние и смирение и сердце ревностное, чтобы найти Тебя. Дай мне благодать Твою и обнови во мне образ Твой и постоянное творение меня Твоим Святым Духом. И хотя я оставил Тебя - не оставь Ты меня. Выйди, чтобы снова найти меня, возврати на пастбище Твое и причисли меня к овцам избранного Твоего стада. Накорми меня с ними пищей Твоего животного и вечного Слова и Божественных Твоих Таинств, - по моим мольбам и молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих". Аминь.