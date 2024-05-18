Церковный праздник 18 мая: какие главные приметы и предрассудки

В эту субботу, 18 мая, церковь вспоминает святых отцов семерых Вселенских соборов. Кроме этого, почитают мученика Феодота Анкирского.
О важных традициях этого дня и запретах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, сайт "Ближче до Бога".
Так называемые Вселенские Соборы, на которых собирались представители и настоятели всех Поместных Церквей, утверждали христианские истины и отвергали ереси.
На Соборах также решали вопросы общецерковной важности - несмотря на давление императоров-язычников.
Святой Феодот, которого также почитают сегодня, проживал в Галатийской Анкире (современная Анкара), в 3 веке. Святой отличался добротой и чуткостью, помогая ближним и наставляя язычников на путь христианства, за что испытывал притеснения во время правления Диоклетиана.
В то время за Господа от рук язычников приняли смерть семь святых дев, а именно Текуса, тетя Феодота, Матрена, Иулия. Клавдия, Фаина, Евфросия и Александра.
Феодот, похоронивший тела святых дев, был казнен по приказу императора - но впоследствии на месте погребения святого возвели церковь.
В субботу, 18 мая, именины празднуют: Андрей, Александра, Василий, Богдан, Юлия, Денис, Лев, Клавдия, Кристина, Фаина.
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