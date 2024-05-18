Церковный праздник 18 мая: какие главные приметы и предрассудки

История праздника

Так называемые Вселенские Соборы, на которых собирались представители и настоятели всех Поместных Церквей, утверждали христианские истины и отвергали ереси.

На Соборах также решали вопросы общецерковной важности - несмотря на давление императоров-язычников.

Святой Феодот, которого также почитают сегодня, проживал в Галатийской Анкире (современная Анкара), в 3 веке. Святой отличался добротой и чуткостью, помогая ближним и наставляя язычников на путь христианства, за что испытывал притеснения во время правления Диоклетиана.

В то время за Господа от рук язычников приняли смерть семь святых дев, а именно Текуса, тетя Феодота, Матрена, Иулия. Клавдия, Фаина, Евфросия и Александра.

Феодот, похоронивший тела святых дев, был казнен по приказу императора - но впоследствии на месте погребения святого возвели церковь.

Народные приметы этого дня

Если ясень еще не распустил листья, в отличие от дуба - лето будет засушливое.

18 мая дубовые листья полностью раскрыты - будет хороший урожай.

Вечером сегодня есть облака - погода будет портиться.

Если сегодня солнце бледнеет на закате - будет дождь.

18 мая кукушка кукует без остановки - дни будут теплыми.

Главные запреты дня

18 мая не стоит начинать трудные дела.

Нельзя также начинать новые дела, не заканчивая их.

Сегодня не желательно стричь ногти или волосы.

Не следует сдерживать положительные эмоции.

У кого сегодня день ангела

В субботу, 18 мая, именины празднуют: Андрей, Александра, Василий, Богдан, Юлия, Денис, Лев, Клавдия, Кристина, Фаина.