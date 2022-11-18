Праздник 18 ноября: что лучше не делать в этот день, а кого поздравить с днем ангела
18 ноября православные чтят память святителя Ионы. В народе праздник называют "День Ионы". Также отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу.
Обо всех приметах этого дня - читайте в материале Styler.
Главные приметы этой даты
- Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной;
- Мгла укрыла луну - к долгой непогоде;
- Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной;
- Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель;
- Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.
В день Ионы девочки обычно молились святому для того, чтобы найти хороших мужчин. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом.
Ребята в свою очередь тоже проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, которые иногда продолжались до самого утра.
Что нельзя делать в этот день
- Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел;
- Не подписывайте в этот день никакие документы - к беде;
- Не делать больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго.
Именинники в этот день
День ангела отмечают Григорий, Гаврило, Тихон и Тимофей.
Напомним, что недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.
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