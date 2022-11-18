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Праздник 18 ноября: что лучше не делать в этот день, а кого поздравить с днем ангела

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Пятница 18 ноября 2022 06:03
Праздник 18 ноября: что лучше не делать в этот день, а кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

18 ноября православные чтят память святителя Ионы. В народе праздник называют "День Ионы". Также отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу.

Обо всех приметах этого дня - читайте в материале Styler.

Главные приметы этой даты

  • Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной;
  • Мгла укрыла луну - к долгой непогоде;
  • Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной;
  • Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель;
  • Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.

В день Ионы девочки обычно молились святому для того, чтобы найти хороших мужчин. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом.

Ребята в свою очередь тоже проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, которые иногда продолжались до самого утра.

Что нельзя делать в этот день

  • Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел;
  • Не подписывайте в этот день никакие документы - к беде;
  • Не делать больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго.

Именинники в этот день

День ангела отмечают Григорий, Гаврило, Тихон и Тимофей.

Напомним, что недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.

Читайте также о всех родительских субботах ноября 2022 года.

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