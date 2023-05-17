Церковный праздник 17 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом
17 мая православные христиане чтят память мученицы Пелагии Тарсийской.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Традиции этого дня
Пелагия жила в III столетии в Тарсе, Малая Азия. Ее родители были зажиточными и смогли обеспечить дочери превосходное образование. Однажды Пелагию увидел приемный наследник императора Диоклетиана и пленился ее красотой. Но девушка отказала ему. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.
В этот день христиане просят помощи и заступничества у святой Пелагии те, кого незаслуженно обидели. Люди делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек с росписью и резьбой.
Также проводят обряд, который отпугивает вредителей и нечистую силу от огородов и полей.
Народные приметы
- Ливень в этот день – к хорошему урожаю в этом году.
- Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.
- Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.
- Калина распустила цветы – пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.
- Множество майских жуков говорит о скорой засухе.
- Родившийся в этот день человек может понимать животных и птиц.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня запрещено ругаться и грубить людям, иначе в жизни начнется "черная" полоса.
- Нельзя сплетничать и распускать слухи - считается, что из-за подобной лжи обязательно приключится беда.
Кто сегодня празднует именины
17 мая день ангела отмечает: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.
Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.
Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.