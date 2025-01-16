Церковный праздник 16 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

По новому календарю 16 января сегодня поклоняются честным веригам апостола Петра. А по старому календарю сегодня почитают святого пророка Малахия, а также святого мученика Гордия.

О том, какой праздник сегодня 16 января, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

16 января поклоняются честным цепям апостола Петра - согласно преданию, их снял ангел Господень со святого. Петр был старшим братом Андрея Первозванного и учеником Иисуса Христа. Святой также относится к первоверховным апостолам, ведь провозгласил Иисуса Мессией и Сыном Божьим.

Вместе со своим братом Петр занимался рыболовством. Однажды Андрей и Петр ловили рыбу в озере вблизи Назарета - тогда они встретили Иисуса, который предложил им стать его учениками.

Святой был свидетелем Преображения Господня, но после ареста Иисуса трижды отрекся от Спасителя. Однако впоследствии святой раскаялся и получил прощение. Кроме этого, именно Петру первому из всех апостолов явился Господь после своего Воскресения.

После вознесения Господня Петр отправился в странствие, проповедуя слово Божие и исцеляя больных. Однако в 42 году апостола арестовали по приказу Ирода Агриппы. Петра сковали цепями и заключили в тюрьму, но накануне суда Петру явился ангел, который снял со святого цепи и помог ему выйти из тюрьмы.

Когда Петр прибыл в Рим, он обратил в христианство двух жен императора Нерона. За это разъяренный правитель приказал казнить апостола, распяв его на кресте. По просьбе Петра, его казнили вниз головой - святой считал, что не достоин смерти Господней.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, некоторые действия могут помешать счастью. Поэтому сегодня нельзя:

работать с острыми предметами (не только с ножом и ножницами, но и с расческами и веретеном) - из-за сходства с волчьими зубами эти предметы могли "призывать" в хлев или дом серых хищников

выносить из дома мусор - с ним можно вынести свое счастье

стирать одежду - считалось, что смоется не только грязь, но и удача и благословение

оскорблять животных - это лишит Божьей помощи

Так как святого Петра, приближенного к Иисусу, считали покровителем животных, сегодня предки проверяли здоровье животных и запасы корма.

Также в этот день начинал ломаться лед на водоемах, поэтому рыбакам стоило быть чрезвычайно бдительными.

Главные приметы этого дня

Во время захода солнца небесное светило приобрело красный цвет - будут ясные дни с морозами

Сегодня ветер северный - вскоре будут морозы

Если ночь накануне была лунной, а в небе ярко светили звезды - год будет счастливым и урожайным

16 января сильный мороз - весна будет холодной, а лето - жарким

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 16 января именины празднуют: Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян.

Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Арина, Гордей, Ирина.