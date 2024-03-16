Церковный праздник 16 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь нищету на весь год
16 марта церковь по новому календарю чтит мученика Савина, по старому стилю в этот день молились великомученику Феодору Тирону.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святой мученик Савин был правителем египетского города Ермополь в конце ІІІ века. В то время император Диоклетиан приказал своим воинам преследовать христиан. Святой Савин вместе с другими верующими убежал в отдаленное село. Один нищий, которому постоянно помогал Савин, выдал информацию об этом месте. Святого и еще 6 христиан долго пытали каратели, а затем утопили в реке Нил.
Наши предки этот праздник называли Савин день. Он часто был первым по-настоящему теплым и весенним днем. С этой даты хозяева начинали готовить свои возы и огородные вещи к новому полевому сезону. Наши предки следили за погодой, если день морозный, то весна будет холодной.
Савин день считали благоприятной датой для свадьбы или признания в своих чувствах.
Приметы дня
- теплый солнечный день - будет теплая весна
- выпал снег - часто будет меняться погода
- пасмурный вечер - скоро будет дождь
- на вербе начали распускаться листочки - можно сеять морковь, укроп и петрушку
- в лужах купаются птицы - будет потепление
- облака в небе плывут высоко и быстро - ждите хорошую погоду
Что нельзя сегодня делать
- давать или брать деньги в долг, иначе рискуете провести весь год в нищете
- есть хлеб после заката, потому что это может привести к нужде и нищете
- ссориться, злословить и проклинать
- бить и ругать лошадей
- работать на огороде или пересаживать растения
- принимать важные решения
День ангела сегодня празднуют: Александр, Юлиан, Трофим, Павел и Денис.
Главная молитва дня
"Иисус Христос, Сын Божий, молю Тебя. В нищете и упадке на душу тяжесть нападает, черти снова от Тебя отдаляют. Взгляни, Владыка Небесный, над грешным рабом Твоим, помоги мне с долгами проститься, встать на путь истинный и дай истинный путь и исправно работать. Пусть в словах этих моя вера окрепнет, от искушений земных она не померкнет. На все воля Твоя". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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