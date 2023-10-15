Церковный праздник 15 октября: что обязательно нужно сделать, чтобы получить сильную защиту от святых

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Евфимий Новый Солунский жил в Палестине в IX веке. Он родился в христианской семье. Отец его заставил рано жениться, но юноша в 18 лет покинул жену, принял постриг и стал отшельником. Позже святой основал монашескую общину близ Салоник.

Также сегодня чествуют Лукиана Антиохийского - это мученик и богослов, живший в ІІІ веке. За веру в Иисуса его на 9 лет посадили в тюрьму и все это время пытали. Точная причина смерти Лукиана неизвестна. Он мог умереть с голоду, или ему отрубили голову.

В народе этот день называли Юхим осенний и верили, что с его приходом наступают холода, а вместе с ними - приходит нечистая сила. Особенно она мешала женщинам во всех начинаниях. Чтоб от нее избавится, нужно было помолиться Евфимию.

Традиционно в этот день женщины трепали лен, а мужчины убирали ульи.

Приметы дня

если вокруг луны есть круги - скоро будут заморозки

облачный рассвет - ждите ухудшения погоды в ближайшие дни

если птицы летают низко над деревьями - будет ненастье

если до сих пор есть комары - зима будет мягкой

если небо ясное и безоблачное - хорошая погода сохранится в ближайшие дни

Что нельзя сегодня делать

обманывать, ссориться и злословить

употреблять вредную пищу и спиртное

до рассвета смотреть в зеркало

заниматься тяжелым физическим трудом

выходить из дома после заката

делать покупки

День ангела сегодня празднуют: Ефим, Иоанн, Денис, Лука, Лукьян, Семен, Дмитрий и Ян.

Сильная молитва для защиты

"Просим Тебя, Господи, защити этот дом от атак наших духовных врагов и останови эти ужасные колебания воздуха. Приносим Тебе, Господи, наши похвалы и жертвы в благодарность за уже полученные благодати. Господи, выслушай, пожалуйста, наши скромные молитвы, чтобы мы могли радоваться прекращению этой бури и всегда использовать во благо дар Твоих милостей". Аминь.